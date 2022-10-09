https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-70-من-الإنتاج-في-أوروبا-توقف-بسبب-أزمة-الغاز-1068794112.html

إعلام: 70% من الإنتاج في أوروبا توقف بسبب أزمة الغاز

إعلام: 70% من الإنتاج في أوروبا توقف بسبب أزمة الغاز

تستمر الأسعار في أوروبا في الارتفاع بسبب أزمة الغاز، إذ إن 70% من الإنتاج توقف، وهذا ما يجبر السكان على اتخاذ إجراءات متطرفة، بحسب قناة "الجزيرة". 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T11:39+0000

2022-10-09T11:39+0000

2022-10-09T11:39+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

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تنام العائلات في نفس الغرفة، ولم يعد الأشخاص ذوو الإعاقة يشحنون الكراسي المتحركة الكهربائية لتوفير المال.تواجه أوروبا أزمة طاقة عميقة وهي تستعد لشتاء بارد: أسعار الغاز وصلت إلى مستويات قياسية، والإمدادات تتقلص، ومخاوف الناس تتضاعف.تستخدم ناقلات الطاقة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والإسكان والصناعة والخدمات والزراعة والغابات وإنتاج الأغذية والأسمدة. الطاقة ضرورية أيضًا لتبريد وتدفئة الغرفة.عانت صناعات مثل الألبان والمخابز بشكل كبير، حيث أن إنتاج هذه المنتجات كثيف الاستخدام للطاقة. ارتفعت أسعار الزيت بنسبة 80% منذ بداية العام حتى أغسطس/ آب، بينما ارتفعت أسعار الجبن بنسبة 43%، ولحم البقر بنسبة 27%، وتضاعف سعر الحليب المجفف.توقف 70% من الإنتاجبالإضافة إلى ذلك، تأثر إنتاج الأسمدة بشكل خطير. ارتفعت الأسعار بالنسبة لهم بنسبة 60% سنويًا ، الأمر الذي وضع المزارعين في موقف صعب وتسبب في توقف 70% من الإنتاج في أوروبا.مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، مع إنفاق الملايين لمبالغ ضخمة على الطاقة، يرى الخبراء ارتفاع مستوى ما يسمى "فقر الوقود"، ما يؤدي إلى مشكلات خطيرة. بعبارة أخرى، لا يستطيع السكان ببساطة تدفئة منازلهم.يقول الخبراء إن كبار السن والمعاقين والذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي قد يواجهون ظروفًا صحية متدهورة في مثل هذه الظروف. أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب، أو الذين يتعافون من الجراحة، هم في نفس المخاطر.ترتيبات حتى في النومبحسب ما ورد لم يكن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة يشحنون الكراسي المتحركة الكهربائية خلال الصيف لأنهم كانوا قلقين بشأن قدرتهم على دفع فواتير الخدمات الخاصة بهم، وفقًا للتقارير. هناك أيضًا قصص عن عائلات بدأت في التفكير في النوم مع أطفالها في نفس الغرفة لتوفير الطاقة.وبقدر ما يتعلق الأمر باحتياطيات الطاقة، فقد ضمنت أوروبا أن مرافق التخزين لديها ستكون ممتلئة بنسبة 80% بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام. لذلك سيكون لدى البلدان ما يكفي من الوقود لتوليد الكهرباء.ومع ذلك، فإن استقرار الوضع يعتمد على درجة الحرارة هذا الشتاء. إذا انخفضت، فقد يؤدي إلى زيادة الطلب إلى مستوى لا تستطيع إجراءات التقشف الموضوعة التعامل معه. لذلك، فإن السيناريو الأسوأ هو شتاء قارس البرودة.السقوط الحر للاقتصادفي ظل السيناريو الأسوأ، من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأوروبي مرحلة السقوط الحر المطلق. سيتوقف الإنتاج تمامًا لأنه مكلف للغاية وتعطي الحكومة الأولوية لإمدادات الغاز لتدفئة المنازل على الصناعة.أعلن المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية أن الشتاء سيكون شديد البرودة وجاف ومع رياح في الاتحاد الأوروبي.يتفق الخبراء على أنه على الرغم من انتظار السكان لموسم صعب، إلا أن البلدان ستجد مخرجًا في هذا الشتاء. وما يمكن أن يحدث في العام المقبل هو أكثر إثارة للقلق.لن تكون الحياة كما كانت من قبلوفقًا لكارلوس توريس دياز، رئيس أبحاث سوق الغاز والكهرباء في شركة "Rystad Energy"، وهي شركة استخبارات أعمال مستقلة في أوسلو، فإن أزمة طاقة كبيرة ستطفئ الأنوار في جميع أنحاء أوروبا ليست في الأفق. وأضاف الخبير: "لكن، بالطبع ، من الضروري تطبيع كل شيء. ويجب أن نفهم أنه لن تكون هناك حياة مألوفة على الإطلاق".سيكون الوضع أكثر صعوبة في العام المقبل، مهما حدث، حيث ستنفد المخزونات الحالية ولن يكون من الممكن تجديدها بنفس الحجم.الغضب ينمو يوما بعد يومفي السيناريو الحالي، إذا استمرت فواتير الخدمات في الارتفاع، سيرتفع معدل البطالة وسيبدأ الانكماش الاقتصادي. وفقًا للخبراء، قد يؤثر ذلك على الاستقرار والمزاج في المجتمع.قال سيمون فرانسيس، منسق التحالف لمكافحة "فقر الوقود" في المملكة المتحدة: "تم التخطيط للاحتجاجات بالفعل. هناك عدد من الأشياء التي لا تفعلها الحكومة والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة بنقص الوقود وتدهور مستويات المعيشة. أعتقد أن الغضب سوف يتزايد يومًا بعد يوم".

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