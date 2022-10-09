عربي
https://sputnikarabic.ae/20221009/إقليم-كردستان-يعلن-تلقيه-رسالة-من-إيران-ويؤكد-أنه-سيتم-إخلاء-مقرات-الجماعات-المعارضة-في-أربيل-1068804969.html
إقليم كردستان يعلن تلقيه رسالة من إيران ويؤكد أنه سيتم إخلاء مقرات الجماعات المعارضة في أربيل
إقليم كردستان يعلن تلقيه رسالة من إيران ويؤكد أنه سيتم إخلاء مقرات الجماعات المعارضة في أربيل
أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنه "سيتم إخلاء مقرات الجماعات الكردية المعارضة لإيران في المنطقة". 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T16:10+0000
2022-10-09T16:10+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2d9700d9877670bf5b74aab7c4837a.jpg
وقال ممثل إقليم كردستان العراق في إيران، ناظم الدباغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وشدد الدباغ على أنه "لا أحد من مسؤولي حكومة الإقليم له علاقات مع الجماعات الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية، واجتماعاتهم وتواجدهم في مقار هذه المجموعات جزء من نشاطهم للتفاوض ونقل الرسائل والحد منها".وأضاف: "لقد حذرنا هذه الجماعات عدة مرات وفي أوقات مختلفة"، متابعا: "حكومة إقليم كردستان أكدت دائما أنها لن تسمح بتنفيذ أي أعمال ضد أمن دول الجوار انطلاقا من أراضي هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذه المسألة للإيرانيين".وكشفت مصادر أمنية إيرانية، في وقت سابق، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستانونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-وقف-القصف-على-كردستان-العراق-ويحذر-من-استئناف-العمليات-مستقبلا-1068801493.html
https://sputnikarabic.ae/20221009/مجلس-النواب-العراقي-هناك-اختلاف-في-وجهات-النظر-بشأن-القصف-الإيراني-والتركي-على-أربيل-1068802230.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_467e2aace2a8e254f91a2f7178bb81a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

إقليم كردستان يعلن تلقيه رسالة من إيران ويؤكد أنه سيتم إخلاء مقرات الجماعات المعارضة في أربيل

16:10 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنه "سيتم إخلاء مقرات الجماعات الكردية المعارضة لإيران في المنطقة".
وقال ممثل إقليم كردستان العراق في إيران، ناظم الدباغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن وقف القصف على كردستان العراق ويحذر من استئناف العمليات مستقبلا
14:39 GMT
وشدد الدباغ على أنه "لا أحد من مسؤولي حكومة الإقليم له علاقات مع الجماعات الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية، واجتماعاتهم وتواجدهم في مقار هذه المجموعات جزء من نشاطهم للتفاوض ونقل الرسائل والحد منها".
وأضاف: "لقد حذرنا هذه الجماعات عدة مرات وفي أوقات مختلفة"، متابعا: "حكومة إقليم كردستان أكدت دائما أنها لن تسمح بتنفيذ أي أعمال ضد أمن دول الجوار انطلاقا من أراضي هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذه المسألة للإيرانيين".
وكشفت مصادر أمنية إيرانية، في وقت سابق، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
مجلس النواب العراقي: هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن القصف الإيراني والتركي على أربيل
14:53 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.
وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала