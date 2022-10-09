https://sputnikarabic.ae/20221009/إقليم-كردستان-يعلن-تلقيه-رسالة-من-إيران-ويؤكد-أنه-سيتم-إخلاء-مقرات-الجماعات-المعارضة-في-أربيل-1068804969.html

إقليم كردستان يعلن تلقيه رسالة من إيران ويؤكد أنه سيتم إخلاء مقرات الجماعات المعارضة في أربيل

إقليم كردستان يعلن تلقيه رسالة من إيران ويؤكد أنه سيتم إخلاء مقرات الجماعات المعارضة في أربيل

أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنه "سيتم إخلاء مقرات الجماعات الكردية المعارضة لإيران في المنطقة". 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T16:10+0000

2022-10-09T16:10+0000

2022-10-09T16:10+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2d9700d9877670bf5b74aab7c4837a.jpg

وقال ممثل إقليم كردستان العراق في إيران، ناظم الدباغ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وشدد الدباغ على أنه "لا أحد من مسؤولي حكومة الإقليم له علاقات مع الجماعات الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية، واجتماعاتهم وتواجدهم في مقار هذه المجموعات جزء من نشاطهم للتفاوض ونقل الرسائل والحد منها".وأضاف: "لقد حذرنا هذه الجماعات عدة مرات وفي أوقات مختلفة"، متابعا: "حكومة إقليم كردستان أكدت دائما أنها لن تسمح بتنفيذ أي أعمال ضد أمن دول الجوار انطلاقا من أراضي هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذه المسألة للإيرانيين".وكشفت مصادر أمنية إيرانية، في وقت سابق، أن "هجمات الحرس الثوري في كردستان العراق توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة"، مؤكدة أن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستانونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصادر قولها، إن "هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وبطائرات مسيرة.وأكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، أن إقليم كردستان العراق، توجد به جماعات "انفصالية وإرهابية" تهدد أمن إيران، في أعقاب القصف المستمر على الإقليم، لافتة إلى الالتزام الكامل بأمن ووحدة العراق.وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.

https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-وقف-القصف-على-كردستان-العراق-ويحذر-من-استئناف-العمليات-مستقبلا-1068801493.html

https://sputnikarabic.ae/20221009/مجلس-النواب-العراقي-هناك-اختلاف-في-وجهات-النظر-بشأن-القصف-الإيراني-والتركي-على-أربيل-1068802230.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني