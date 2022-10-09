https://sputnikarabic.ae/20221009/إنرجيان-تعلن-البدء-في-الضخ-التجريبي-للغاز-في-منصة-حقل-كاريش-1068801285.html

"إنرجيان" تعلن البدء في الضخ التجريبي للغاز في منصة حقل "كاريش"

"إنرجيان" تعلن البدء في الضخ التجريبي للغاز في منصة حقل "كاريش"

أعلنت شركة "إنرجيان" للطاقة، الانتهاء من ربط منصة "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية، رغم عدم التوقيع بعد على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:27+0000

2022-10-09T14:27+0000

2022-10-09T14:27+0000

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وقالت الشركة إنه تم ربط منصة كاريش بشبكة الغاز الإسرائيلية وبدأت في ضخ الغاز بشكل عكسي من الساحل الإسرائيلي إلى المنصة لتجريب الأنابيب، على ما نقل موقع "واللا" العبري.وأضافت الشركة أنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بدأت عملية ضخ الغاز عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل المنصة وليس بداية إنتاج الغاز.وسبق أن هدد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بأنه إذا بدأ إنتاج الغاز في منصة كاريش قبل أن يحصل لبنان على حقوقه الاقتصادية في منطقة النزاع في البحر الأبيض المتوسط ​​بين الطرفين، فسيكون هذا تجاوزا للخط الأحمر سيقود إلى رد فعل.وتقع منصة كاريش جنوب الخط 23 حيث ستمر الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وفق مسودة الاتفاق.ومع ذلك، وخلال المفاوضات، طالب اللبنانيون بالخط 29 - وهو خط جنوبي أكثر بكثير من شأنه أن يضع منصة كاريش في منطقة الخلاف بين البلدين.وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار بأن التخوف هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية اللبنانية، فإن الأمم المتحدة ستحدد الخط 29 كموقف رسمي لها، الأمر الذي سيجعل منصة كاريش في قلب منطقة النزاع.وأمس السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن جيش بلاده مستعد لأي تصعيد، وحال اقترف "حزب الله" اللبناني "خطأ" وأقدم على مهاجمة إسرائيل، "فسوف يتم تدمير لبنان".وكانت إسرائيل أعلنت رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وأوضحت إسرائيل أمس الأول (الجمعة) أن إنتاج الغاز سيتم قريبا بأي ثمن، حتى لو لم يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20221008/إسرائيل-تستعد-لإنتاج-الغاز-من-كاريش-وقناة-عبرية-تستعرض-سيناريوهات-حزب-الله-1068778194.html

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