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https://sputnikarabic.ae/20221009/ارتفاع-ضحايا-استهداف-قوة-أمنية-جنوبي-اليمن-إلى-9-قتلى-ومصابين-إثنين-1068806044.html
ارتفاع ضحايا استهداف قوة أمنية جنوبي اليمن إلى 9 قتلى ومصابين إثنين
ارتفاع ضحايا استهداف قوة أمنية جنوبي اليمن إلى 9 قتلى ومصابين إثنين
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين اليمنية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا استهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى 7 قتلى. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T16:48+0000
2022-10-09T16:48+0000
أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
تنظيم القاعدة
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وأكد المصدر اليمني ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي "مطالب بانفصال جنوب اليمن"، اليوم الأحد، في محافظة أبين جنوبي البلاد، إلى 9 بين قتيل وجريح.وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن ارتفاع حصيلة الضحايا يعود إلى انفجار عبوتين ناسفتين يعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، قد زرعتهما على الطريق أثناء مرور آليتين لقوات الحزام الأمني شمال شرقي أبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الضحايا إلى 7 قتلى وجريحين.وأشار المصدر المحلي اليمني إلى أن العبوتين الناسفتين تسببتا في احتراق الآليتين العسكريتين. وكانت قوات المجلس الانتقالي اليمني قد أعلنت مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين على خلفية انفجار عبوتين ناسفتين بدوريتين لقوات الحزام الأمني [التابعة للمجلس] في مديرية مُودية الواقعة شمال شرقي أبين.وكان الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي، المقدم محمد النقيب، قد أعلن في وقت سابق سيطرة قواته على مركز مديرية المحفِّد شمال شرقي محافظة أبين، أثناء تنفيذها المرحلة الرابعة من العملية العسكرية "سهام الشرق" التي أطلقتها قوات المجلس نفسها، وتستهدف أوكار تنظيم "القاعدة" في المحافظة ذاتها.ويذكر أن قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت على وادي عوِّمران بما فيه معسكر لتنظيم "القاعدة" في مديرية مُودية، في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت أعلن المجلس الانتقالي في 22 آب/أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من العناصر الإرهابية.وتصاعد حضور عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع النزاع في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام، حيث تسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/اليمن-مقتل-4-جنود-وإصابة-3-آخرين-من-قوات-الانتقالي-بانفجار-عبوتين-ناسفتين-1068793851.html
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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, تنظيم القاعدة, أنصار الله
أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, تنظيم القاعدة, أنصار الله

ارتفاع ضحايا استهداف قوة أمنية جنوبي اليمن إلى 9 قتلى ومصابين إثنين

16:48 GMT 09.10.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022
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أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين اليمنية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا استهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى 7 قتلى.
القاهرة – سبوتنيك. وأكد المصدر اليمني ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي "مطالب بانفصال جنوب اليمن"، اليوم الأحد، في محافظة أبين جنوبي البلاد، إلى 9 بين قتيل وجريح.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
اليمن... مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين من قوات "الانتقالي" بانفجار عبوتين ناسفتين
11:29 GMT
وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن ارتفاع حصيلة الضحايا يعود إلى انفجار عبوتين ناسفتين يعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، قد زرعتهما على الطريق أثناء مرور آليتين لقوات الحزام الأمني شمال شرقي أبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الضحايا إلى 7 قتلى وجريحين.
وأشار المصدر المحلي اليمني إلى أن العبوتين الناسفتين تسببتا في احتراق الآليتين العسكريتين. وكانت قوات المجلس الانتقالي اليمني قد أعلنت مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين على خلفية انفجار عبوتين ناسفتين بدوريتين لقوات الحزام الأمني [التابعة للمجلس] في مديرية مُودية الواقعة شمال شرقي أبين.
وكان الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي، المقدم محمد النقيب، قد أعلن في وقت سابق سيطرة قواته على مركز مديرية المحفِّد شمال شرقي محافظة أبين، أثناء تنفيذها المرحلة الرابعة من العملية العسكرية "سهام الشرق" التي أطلقتها قوات المجلس نفسها، وتستهدف أوكار تنظيم "القاعدة" في المحافظة ذاتها.
ويذكر أن قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت على وادي عوِّمران بما فيه معسكر لتنظيم "القاعدة" في مديرية مُودية، في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت أعلن المجلس الانتقالي في 22 آب/أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من العناصر الإرهابية.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع النزاع في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام، حيث تسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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