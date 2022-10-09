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https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يثبت-أسعار-الخبز-حتى-نهاية-2023-1068796313.html
الأردن يثبت أسعار الخبز حتى نهاية 2023‏
الأردن يثبت أسعار الخبز حتى نهاية 2023‏
وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، على تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام المقبل 2023.‏ 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:19+0000
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وقرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في اجتماع له استمرار طرح الخبز بأسعاره الحالية، بواقع 320 فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و400 فلس لنوع "الكماج الصغير"، و350 فلسا لخبز الطّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.كما قررت الحكومة الأردنية في اجتماعها، اليوم الأحد، الاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة 4 دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.وبلغ مقدار الدعم الحكومي المقدم على مادة القمح خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قرابة 254 دينارا أردنيا للطن الواحد، نظرا لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتب على ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا، بحسب الإحصاءات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في فبراير/ شباط 2022، تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220320/وزير-التجارة-الأردني-مخزون-القمح-يكفي-لمدة-عام-ولن-نرفع-سعر-الخبز-1060124139.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يثبت أسعار الخبز حتى نهاية 2023‏

12:19 GMT 09.10.2022
CC0 / Pixabay / خبز الباغيت
خبز الباغيت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
خبز الباغيت
CC0 / Pixabay /
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وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، على تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام المقبل 2023.‏
وقرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في اجتماع له استمرار طرح الخبز بأسعاره الحالية، بواقع 320 فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و400 فلس لنوع "الكماج الصغير"، و350 فلسا لخبز الطّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
كما قررت الحكومة الأردنية في اجتماعها، اليوم الأحد، الاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة 4 دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
وزير التجارة الأردني: مخزون القمح يكفي لمدة عام ولن نرفع سعر الخبز
20 مارس, 09:15 GMT
وبلغ مقدار الدعم الحكومي المقدم على مادة القمح خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قرابة 254 دينارا أردنيا للطن الواحد، نظرا لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتب على ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا، بحسب الإحصاءات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في فبراير/ شباط 2022، تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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