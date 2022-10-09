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https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يحصل-على-170-مليون-دولار-من-صندوق-أوبك-1068788892.html
الأردن يحصل على 170 مليون دولار من صندوق "أوبك"
الأردن يحصل على 170 مليون دولار من صندوق "أوبك"
أعلن صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، اليوم الأحد، أنه بصدد تقديم 170 مليون دولار للأردن بهدف دعم الأمن الغذائي البلاد. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:07+0000
2022-10-09T09:07+0000
أخبار الأردن
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وذكرت وكالة "عمون"، أن الصندوق تعهد بتقديم المبلغ لمشروعين يدعمان مواجهة التحديات المتعلقة بفيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي الطارئ.صندوق أوبك ومقره العاصمة النمساوية فيينا، تأسس عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بهدف محاربة الفقر والجوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير الأعضاء.وكان الأردن وصندوق أوبك، قد أعلنا الأسبوع الماضي عن اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة 100 مليون دولار.وفي العام الماضي، قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في إطار التزام الصندوق بتخصيص مليار دولار لتوفير المساعدات الى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس.وأشار الصندوق إلى أن "القرض يدعم مشروع للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية".
https://sputnikarabic.ae/20220922/346-مليون-يورو-ما-أهداف-المنحة-الأوروبية-للأردن-وأهميتها-في-دعم-الاقتصاد؟-1068111868.html
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أخبار الأردن, اقتصاد
أخبار الأردن, اقتصاد

الأردن يحصل على 170 مليون دولار من صندوق "أوبك"

09:07 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، اليوم الأحد، أنه بصدد تقديم 170 مليون دولار للأردن بهدف دعم الأمن الغذائي البلاد.
وذكرت وكالة "عمون"، أن الصندوق تعهد بتقديم المبلغ لمشروعين يدعمان مواجهة التحديات المتعلقة بفيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي الطارئ.
صندوق أوبك ومقره العاصمة النمساوية فيينا، تأسس عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بهدف محاربة الفقر والجوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير الأعضاء.
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وكان الأردن وصندوق أوبك، قد أعلنا الأسبوع الماضي عن اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة 100 مليون دولار.
وفي العام الماضي، قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في إطار التزام الصندوق بتخصيص مليار دولار لتوفير المساعدات الى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس.

وأشار الصندوق إلى أن "القرض يدعم مشروع للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية".
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