https://sputnikarabic.ae/20221009/الأمم-المتحدة-تدين-القتل-الشنيع-للمهاجرين-في-ليبيا-1068803834.html

الأمم المتحدة تدين "القتل الشنيع" للمهاجرين في ليبيا

الأمم المتحدة تدين "القتل الشنيع" للمهاجرين في ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، "القتل الشنيع" لـ 15 مهاجرا قرب مدينة صبراتة الساحلية على البحر المتوسط، متهمة المهربين بقتلهم وطالبت بتحقيق... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T15:33+0000

2022-10-09T15:33+0000

2022-10-09T15:33+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار ليبيا اليوم

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تم العثور على الجثث على الشاطئ صباح أمس الأول (الجمعة)، معظمها محترق داخل قارب متفحم، وفقا للأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بينما لم يتم تحديد الظروف الدقيقة بعد، فقد ورد أن عمليات القتل نتجت عن اشتباكات بين مهربين متنافسين".وحثت السلطات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على "ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة".كانت ليبيا طريقا رئيسيا للهجرة السرية حتى قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.وتعزز الفوضى التي أعقبت ذلك موقع ليبيا على طريق الهجرة الأكثر فتكا في العالم عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.ويواصل مهربو البشر من مدينة صبراتة الغربية - على بعد 300 كيلومتر (185 ميلاً) فقط من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية - لعب دور رئيسي.غالبا ما يواجه المهاجرون معاملة مروعة على أيدي عصابات التهريب.اتهمت الجماعات الحقوقية مرارا السلطات والجماعات المسلحة التي تعمل تحت رعاية الدولة بالتعذيب والانتهاكات الأخرى.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن عمليات القتل الأخيرة "تذكير صارخ بنقص الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات التهريب والإجرام القوية التي تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة".وذكرت وسائل إعلام ليبية أن عمليات القتل نجمت عن "خلاف بين مهربي البشر" أدى إلى فتحهم النار على المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقية جنوبا.وبحسب التقارير، أشعلت إحدى المجموعات المتورطة النار في القارب.قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الإثنين الماضي، إنه منذ بداية العام، تم اعتراض أكثر من 14 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا.ولقي ما لا يقل عن 216 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​وفقد 724 شخصا ويُفترض أنهم لقوا حتفهم.

https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-حكومة-الدبيبة-لم-تقدم-لنا-أي-دعم-وموجات-الهجرة-تتزايد-1067912579.html

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