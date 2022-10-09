https://sputnikarabic.ae/20221009/الأمم-المتحدة-مقتل-ما-لا-يقل-عن-100-فلسطيني-في-الضفة-الغربية-منذ-بداية-2022-1068792145.html
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية 2022
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية 2022
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 100 فلسطيني في الضفة الغربية، و16 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي 2022. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:39+0000
2022-10-09T10:39+0000
2022-10-09T10:40+0000
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وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس السبت: "إنني منزعج من تدهور الوضع الأمني، بما في ذلك تصعيد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وأضاف في بيان له أنه "منذ بداية العام، قُتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني، بينهم أطفال، وسط زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك (المنطقة أ)".وتابع وينسلاند أنه في "خلال نفس الفترة، قتل 16 إسرائيليا داخل إسرائيل في موجة من الهجمات من قبل الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين".وحذر تور وينسلاند من أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يغذي مناخ الخوف والكراهية والغضب"، ودعا إلى "ضرورة الحد من التوترات على الفور لفتح المجال لمبادرات حاسمة تهدف إلى خلق أفق سياسي قابل للحياة".وقال: "إنني أحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لإعادة الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد، وأنا على اتصال نشط معهم".وأضاف مبعوث الأمم المتحدة: "إن هشاشة الوضع تؤكد الحاجة الملحة لتغيير الديناميات على الأرض، مع معالجة القضايا الأمنية والسياسية الكامنة التي تغذي عدم الاستقرار الحالي".ويفرض الجيش الإسرائيلي منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية، التي يكون أولها "رأس السنة العبرية".ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول.ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية 2022
10:39 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 100 فلسطيني في الضفة الغربية، و16 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي 2022.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس السبت: "إنني منزعج من تدهور الوضع الأمني، بما في ذلك تصعيد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف في بيان له أنه "منذ بداية العام، قُتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني، بينهم أطفال، وسط زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك (المنطقة أ)".
وتابع وينسلاند أنه في "خلال نفس الفترة، قتل 16 إسرائيليا داخل إسرائيل في موجة من الهجمات من قبل الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين".
وحذر تور وينسلاند من أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يغذي مناخ الخوف والكراهية والغضب"، ودعا إلى "ضرورة الحد من التوترات على الفور لفتح المجال لمبادرات حاسمة تهدف إلى خلق أفق سياسي قابل للحياة".
وقال: "إنني أحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لإعادة الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد، وأنا على اتصال نشط معهم".
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة: "إن هشاشة الوضع تؤكد الحاجة الملحة لتغيير الديناميات على الأرض، مع معالجة القضايا الأمنية والسياسية الكامنة التي تغذي عدم الاستقرار الحالي".
ويفرض الجيش الإسرائيلي منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول إغلاقا شاملا
على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية، التي يكون أولها "رأس السنة العبرية".
ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.