https://sputnikarabic.ae/20221009/البرلمان-الإيراني-يعلن-الانتهاء-من-التقرير-الخاص-بوفاة-مهسا-أميني-الثلاثاء-المقبل-1068808140.html
البرلمان الإيراني يعلن الانتهاء من التقرير الخاص بوفاة مهسا أميني الثلاثاء المقبل
البرلمان الإيراني يعلن الانتهاء من التقرير الخاص بوفاة مهسا أميني الثلاثاء المقبل
أعلن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، أنه "سيتم الانتهاء من إعداد تقرير لجنة التحقيق في أبعاد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد غد الثلاثاء". 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T18:17+0000
2022-10-09T18:17+0000
2022-10-09T18:17+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية بمجلس الشورى محمد صالح جوكار، إن "لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية تحقق في مختلف جوانب هذا الأمر من خلال دراسة تقارير المؤسسات المختلفة ومراجعة التقارير المكتوبة لجميع الإدارات ذات الصلة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف جوكار، أن" اللجنة طلبت من منظمة الطب العدلي، إرسال تقريرها بهذا الصدد، وبعد تلقي هذا التقرير ستتم مراجعته بشكل كامل من قبل اللجنة"، مؤكدا أنه "بعد تلخيص جميع النصوص والتقارير الواردة، سيتم إعداد التقرير النهائي بحلول يوم الثلاثاء".وأعلن الطب الشرعي الإيراني، الجمعه الماضي، أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزارة-الداخلية-الإيرانية-تحذر-مثيري-أحداث-الشغب-الأحكام-ستكون-رادعة-وقوية-للغاية-1068803686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
البرلمان الإيراني يعلن الانتهاء من التقرير الخاص بوفاة مهسا أميني الثلاثاء المقبل
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أعلن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، أنه "سيتم الانتهاء من إعداد تقرير لجنة التحقيق في أبعاد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد غد الثلاثاء".
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية بمجلس الشورى محمد صالح جوكار، إن "لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية تحقق في مختلف جوانب هذا الأمر من خلال دراسة تقارير المؤسسات المختلفة ومراجعة التقارير المكتوبة لجميع الإدارات ذات الصلة"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأضاف جوكار، أن" اللجنة طلبت من منظمة الطب العدلي، إرسال تقريرها بهذا الصدد، وبعد تلقي هذا التقرير ستتم مراجعته بشكل كامل من قبل اللجنة"، مؤكدا أنه "بعد تلخيص جميع النصوص والتقارير الواردة، سيتم إعداد التقرير النهائي بحلول يوم الثلاثاء".
وأعلن الطب الشرعي الإيراني
، الجمعه الماضي، أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).