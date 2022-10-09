https://sputnikarabic.ae/20221009/التخطيط-العراقية-قرب-إطلاق-أموال-المحافظات-ضمن-قانون-الأمن-الغذائي-1068801706.html

"التخطيط" العراقية: قرب إطلاق "أموال المحافظات" ضمن قانون الأمن الغذائي

"التخطيط" العراقية: قرب إطلاق "أموال المحافظات" ضمن قانون الأمن الغذائي

كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي، الذي صوت عليه مجلس النواب (البرلمان) في يونيو/حزيران الماضي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:45+0000

2022-10-09T14:45+0000

2022-10-09T14:45+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، وزير التخطيط خالد بتال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال بتال: "استضافتنا اللجنة المالية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مشيرا إلى أن هناك إشكالية تتعلق بإطلاق التمويل من قبل وزارة المالية.وأكد الوزير أنه أوضح للجنة المالية أن وزارة التخطيط "أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع (..) وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها".وأضاف بتال "سيتم قريبا إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات"، إلا أنه أكد أن 50% من الأموال، وفق القانون تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة.وفي 9 يونيو/حزيران الماضي صادق مجلس النواب العراقي على قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظل عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية، وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار).ووقتها قال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي إن القانون يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".ويعاني العراق أزمة سياسية خانقة حالت دون تشكيل حكومة جديدة رغم إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220514/لماذا-يرفض-العراقيون-مشروع-قانون-الدعم-الطارئ-للأمن-الغذائي-الذي-قدمته-حكومة-الكاظمي-للبرلمان؟-1062236588.html

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