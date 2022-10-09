https://sputnikarabic.ae/20221009/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندية-متأثرة-بجراحها-في-هجوم-حاجز-شعفاط-شرقي-القدس-1068783376.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية متأثرة بجراحها في هجوم حاجز شعفاط شرقي القدس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية متأثرة بجراحها في هجوم حاجز شعفاط شرقي القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، يعلن مقتل جندية متأثرة بجراحها في هجوم حاجز شعفاط شمال شرقي القدس أمس. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T00:33+0000

2022-10-09T00:33+0000

2022-10-09T00:33+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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كان ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة أمس السبت، في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" شمال شرق مدينة القدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة في بيان إن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة ومميتة بينما الثالث جروحه طفيفة.وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن المنفذ وصل إلى حاجز شعفاط مشيا على الأقدام وقام بإطلاق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، وفر بعدها من المكان بسيارة بمساعدة شخص آخر.وفي وقت سابق اليوم، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة واعتقلت الشرطة ستة فلسطينيين خلال صدامات وقعت شرق مدينة القدس أثناء موكب فلسطيني للاحتفال بذكرى المولد النبوي.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها اعتقلت 6 يشتبه بضلوعهم في أعمال شغب تضمنت إلقاء الحجارة والزجاجات على عناصرها خلال موكب في شرق "شارع سليمان" شرق القدس.وأضافت الشرطة أن عددا من المشاركين في الموكب بدأ في ترديد هتافات وألقى بعضهم الحجارة والزجاجات على عناصر الشرطة الذين كانوا يعملون هناك.وعلى إثر ذلك، اضطر عناصر الشرطة وجنود حرس الحدود إلى التحرك على الفور لتفريق المشتبه بهم واعتقالهم. وبحسب البيان، أدى رشق الحجارة إلى إصابة شرطي كان يعمل في الموقع بجروح طفيفة.في المقابل، قال الهلال الأحمر في مدينة القدس إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات جراء الصدامات التي وقعت شرق المدينة.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية. وقتل 18 إسرائيليا منذ مارس/آذار الماضي في عمليات نفذها فلسطينيون في مدن إسرائيلية، فيما قتل أكثر من مائة فلسطيني منذ بداية العام بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وفقا لأرقام رسمية.

https://sputnikarabic.ae/20221008/إصابة-إسرائيليين-إثنين-في-إطلاق-نار-على-حاجز-شعفاط-شمال-القدس-1068779202.html

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