https://sputnikarabic.ae/20221009/الجيش-الإيراني-لن-نسمح-للأجانب-بالتدخل-في-شؤون-بلادنا-1068802090.html

الجيش الإيراني: لن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤون بلادنا

الجيش الإيراني: لن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤون بلادنا

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إننا لن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤون بلادنا والتعدي عليها. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T14:56+0000

2022-10-09T14:56+0000

2022-10-09T14:56+0000

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إيران

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال مراسم في جامعة خاتم الأنبياء، في إشارة إلى الهجمات الواسعة والمشتركة لأعداء إيران.وأكد القائد العسكري أنه انتشرت هجمات واسعة النطاق ومشتركة من قبل أعداء إيران ويمكن رؤية هؤلاء الأعداء في أي وقت من الزمان، قائلا:وقف الشيطان والطاغية دائمًا في طريق الأنبياء والقديسين لمنع الناس من الوصول إلى الله والسعادة. وأظهروا ذلك في كل مرة بوضوح .وشدد اللواء عبد الرحيم موسوي على أن القوات الإيرانية تساند بعضها وتقف في الصف الأول للحفاظ على أمن البلاد ومواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن أهم استراتيجية للعدو تتمثل في "خلق خيبة الأمل، وكسر صمود الشعب الإيراني العظيم وتعكير صفوف الأمن وتعطيل استقلال إيران وتقدمها".واستطرد القائد العام للجيش الإيراني أن أعداء بلاده يسعون إلى أخذ الأمن والأمل من هذا الشعب الإيراني وكسر مكانته، إلا أن هذا الشعب ببصيرته ورغم كل العداوات فهو مستقل وصامد.ولفت اللواء عبدالرحيم موسوي إلى أن "عمق استراتيجية العدو في انعدام الأمن هو إضعاف القوة الدفاعية للبلاد بالحرب المشتركة والأساليب الحديثة، وكسر مقاومة الشعب الإيراني، وإضعاف التماسك الداخلي".وبيَّن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي أن "الشعب الإيراني لديه حمية تجاه بلده ودينه ولا يسمح بأي تدخل أو اعتداء من قبل الأجانب سواء كانت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني".وفي السابع من الشهر الماضي، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وقال اللواء محمد باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".

https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الإيراني-يعلن-السلاح-الذي-سيضرب-به-حيفا-وتل-أبيب-1067609877.html

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