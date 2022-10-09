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الحكومة العراقية تعلن تسديد كافة مستحقات الغاز الإيراني
الحكومة العراقية تعلن تسديد كافة مستحقات الغاز الإيراني
كشفت الحكومة العراقية عن مفاوضات مع إيران بهدف زيادة واردات الغاز، مشيرة إلى تسديد كافة مستحقات الغاز الإيراني بالكامل. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T13:20+0000
2022-10-09T13:20+0000
أخبار العراق اليوم
إيران
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال موسى إن حجم واردات العراق اليومية من الغاز الإيراني تبلغ 20 مليون متر مكعب.وأشار إلى أن "حجم الاستيراد لا يسد الحاجة، خاصة وأن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز".وأوضح المسؤول العراقي أن هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية تجري مع طهران بتنسيق عال بهدف زيادة واردات الغاز الإيراني، استعدادا لمنظومة الأحمال الشتوية.ولفت موسى إلى أن وفدا عراقيا سيزور إيران لرفع معدلات الغاز، مؤكدا أنه لا توجد أي ديون لطهران بشأن مستحقات الغاز المورد.
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أخبار العراق اليوم, إيران
أخبار العراق اليوم, إيران

الحكومة العراقية تعلن تسديد كافة مستحقات الغاز الإيراني

13:20 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت الحكومة العراقية عن مفاوضات مع إيران بهدف زيادة واردات الغاز، مشيرة إلى تسديد كافة مستحقات الغاز الإيراني بالكامل.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال موسى إن حجم واردات العراق اليومية من الغاز الإيراني تبلغ 20 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن "حجم الاستيراد لا يسد الحاجة، خاصة وأن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز".
وأوضح المسؤول العراقي أن هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية تجري مع طهران بتنسيق عال بهدف زيادة واردات الغاز الإيراني، استعدادا لمنظومة الأحمال الشتوية.
ولفت موسى إلى أن وفدا عراقيا سيزور إيران لرفع معدلات الغاز، مؤكدا أنه لا توجد أي ديون لطهران بشأن مستحقات الغاز المورد.
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