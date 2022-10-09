عربي
https://sputnikarabic.ae/20221009/الدفاع-الإيرانية-صادراتنا-الدفاعية-تضاعفت-3-مرات-1068805463.html
الدفاع الإيرانية: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات
الدفاع الإيرانية: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات
قال العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأحد، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T16:39+0000
2022-10-09T16:39+0000
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg
وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال جلسة خاصة مشتركة للجنة العليا لتحسين الإنتاجية بين وزارة الدفاع والمنظمة الوطنية للإنتاجية، حيث شدد العميد مهدي فرحي على أن ملف تطوير التقنية بوزارة الدفاع يحظى بالأولوية لدى بلاده. وذلك بحسب وكالة فارس.وأوضح العميد مهدي فرحي أن وزارة الدفاع الإيرانية تتعاون في الوقت الحاضر مع 7 آلاف شركة خاصة و500 شركة معرفية، مشيرا إلى أنه على خلفية خفض التكاليف، فقد تم تطوير إصلاح العمليات وتطوير التقنية وشبكة المتعاونين مع الوزارة نفسه.ولفت العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، إلى أنه في الوقت الحاضر لدى بلاده تبادل مالي بقيمة 50 ألف مليار تومان مع هذه الشركات، وقد تحققت ذلك في ظل إصلاح العمليات وزيادة الانتاجية.حققت إيران "تقدما متزايدا" في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220729/السلاح-الذي-يقلق-الجميع-كيف-أصبحت-إيران-من-أباطرة-صناع-المسيرات-ومصدريها-1065731401.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025736_9:0:1209:900_1920x0_80_0_0_8bb64859dfe05cedf805046b0e9bb229.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

الدفاع الإيرانية: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات

16:39 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قال العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأحد، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية.
وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
السلاح الذي يقلق الجميع... كيف أصبحت إيران من أباطرة صناع المسيرات ومصدريها؟
29 يوليو, 11:41 GMT
وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال جلسة خاصة مشتركة للجنة العليا لتحسين الإنتاجية بين وزارة الدفاع والمنظمة الوطنية للإنتاجية، حيث شدد العميد مهدي فرحي على أن ملف تطوير التقنية بوزارة الدفاع يحظى بالأولوية لدى بلاده. وذلك بحسب وكالة فارس.
وأوضح العميد مهدي فرحي أن وزارة الدفاع الإيرانية تتعاون في الوقت الحاضر مع 7 آلاف شركة خاصة و500 شركة معرفية، مشيرا إلى أنه على خلفية خفض التكاليف، فقد تم تطوير إصلاح العمليات وتطوير التقنية وشبكة المتعاونين مع الوزارة نفسه.
ولفت العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، إلى أنه في الوقت الحاضر لدى بلاده تبادل مالي بقيمة 50 ألف مليار تومان مع هذه الشركات، وقد تحققت ذلك في ظل إصلاح العمليات وزيادة الانتاجية.
حققت إيران "تقدما متزايدا" في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.
وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала