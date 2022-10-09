https://sputnikarabic.ae/20221009/الدفاع-الإيرانية-صادراتنا-الدفاعية-تضاعفت-3-مرات-1068805463.html

الدفاع الإيرانية: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات

الدفاع الإيرانية: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات

قال العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأحد، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T16:39+0000

2022-10-09T16:39+0000

2022-10-09T16:39+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.وجاءت تصريحات القائد العسكري الإيراني خلال جلسة خاصة مشتركة للجنة العليا لتحسين الإنتاجية بين وزارة الدفاع والمنظمة الوطنية للإنتاجية، حيث شدد العميد مهدي فرحي على أن ملف تطوير التقنية بوزارة الدفاع يحظى بالأولوية لدى بلاده. وذلك بحسب وكالة فارس.وأوضح العميد مهدي فرحي أن وزارة الدفاع الإيرانية تتعاون في الوقت الحاضر مع 7 آلاف شركة خاصة و500 شركة معرفية، مشيرا إلى أنه على خلفية خفض التكاليف، فقد تم تطوير إصلاح العمليات وتطوير التقنية وشبكة المتعاونين مع الوزارة نفسه.ولفت العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، إلى أنه في الوقت الحاضر لدى بلاده تبادل مالي بقيمة 50 ألف مليار تومان مع هذه الشركات، وقد تحققت ذلك في ظل إصلاح العمليات وزيادة الانتاجية.حققت إيران "تقدما متزايدا" في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20220729/السلاح-الذي-يقلق-الجميع-كيف-أصبحت-إيران-من-أباطرة-صناع-المسيرات-ومصدريها-1065731401.html

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