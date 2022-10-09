https://sputnikarabic.ae/20221009/الدفاع-اليابانية-لا-تستبعد-أن-تكون-كوريا-الديمقراطية-قد-أطلقت-صواريخ-باليستية-من-غواصة-1068784211.html
الدفاع اليابانية لا تستبعد أن تكون كوريا الديمقراطية قد أطلقت صواريخ باليستية من غواصة
الدفاع اليابانية لا تستبعد أن تكون كوريا الديمقراطية قد أطلقت صواريخ باليستية من غواصة
لا تستبعد وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ باليستية أطلقتها غواصات (SLBM) ليلة الأحد وتحلل ما إذا كان نوعها مشابهًا للصاروخ الذي تم... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T04:30+0000
2022-10-09T04:30+0000
2022-10-09T04:30+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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ونقلت القناة عن وزارة الدفاع: "فبالنظر إلى نقطة الإطلاق، هناك احتمال أن يكون قد تم إطلاق صواريخ من الغواصات. كما تقوم وزارة الدفاع بتحليل المعلومات حول ما إذا كان نوع الصواريخ التي تم إطلاقها يشبه الصواريخ الباليستية التي تم اختبارها في أكتوبر الماضي. والتي حلقت في مسار غير قياسي".في وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة مدينة مونشون الواقعة على ساحل بحر اليابان.ووفقا للجيش الياباني، فإن كلا الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الديمقراطية حلقا 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع طيران يبلغ 100 كيلومتر وسقطتا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
كوريا الشمالية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
الدفاع اليابانية لا تستبعد أن تكون كوريا الديمقراطية قد أطلقت صواريخ باليستية من غواصة
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لا تستبعد وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صواريخ باليستية أطلقتها غواصات (SLBM) ليلة الأحد وتحلل ما إذا كان نوعها مشابهًا للصاروخ الذي تم اختباره في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقًا لتقارير NHK.
ونقلت القناة عن وزارة الدفاع: "فبالنظر إلى نقطة الإطلاق، هناك احتمال أن يكون قد تم إطلاق صواريخ من الغواصات
. كما تقوم وزارة الدفاع بتحليل المعلومات حول ما إذا كان نوع الصواريخ التي تم إطلاقها يشبه الصواريخ الباليستية التي تم اختبارها في أكتوبر الماضي. والتي حلقت في مسار غير قياسي".
في وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة مدينة مونشون الواقعة على ساحل بحر اليابان.
ووفقا للجيش الياباني، فإن كلا الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الديمقراطية حلقا 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع طيران يبلغ 100 كيلومتر وسقطتا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.