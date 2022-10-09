https://sputnikarabic.ae/20221009/الرئيس-الجزائري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الفرنسي-1068800045.html
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مباحثات، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T13:53+0000
2022-10-09T13:53+0000
2022-10-09T13:53+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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وذكرت الرئاسة الجزائرية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تناول العلاقات بين الجانبين، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وقالت الرئاسة الجزائرية: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون استعرضا فيها العلاقات الثنائية".وعبر الرئيسان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي تشهده العلاقات بين البلدين.وتناول الاتصال، الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى "الجزائرية-الفرنسية" المقرر أن ينعقد بالجزائر، بجانب تطورات الوضع في المنطقة.جاءت المباحثات بن الزعيمين قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن للجزائر في زيارة تستمر يومين ويصاحبها 16 وزيرا، أي أكثر من ثلث أعضاء حكومتها.
https://sputnikarabic.ae/20220822/شروط-الجزائر-ومطالب-فرنسا-ما-الذي-يريده-ماكرون-من-تبون-1066731433.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مباحثات، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تناول العلاقات بين الجانبين، بحسب صحيفة "النهار"
الجزائرية.
وقالت الرئاسة الجزائرية: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون استعرضا فيها العلاقات الثنائية".
وعبر الرئيسان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي تشهده العلاقات
بين البلدين.
وتناول الاتصال، الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى "الجزائرية-الفرنسية" المقرر أن ينعقد بالجزائر، بجانب تطورات الوضع في المنطقة.
جاءت المباحثات بن الزعيمين قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن للجزائر في زيارة تستمر يومين ويصاحبها 16 وزيرا، أي أكثر من ثلث أعضاء حكومتها.