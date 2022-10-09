https://sputnikarabic.ae/20221009/الرئيس-الجزائري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الفرنسي-1068800045.html

الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي

الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مباحثات، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T13:53+0000

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2022-10-09T13:53+0000

الجزائر

أخبار فرنسا

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وذكرت الرئاسة الجزائرية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تناول العلاقات بين الجانبين، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وقالت الرئاسة الجزائرية: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون استعرضا فيها العلاقات الثنائية".وعبر الرئيسان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي تشهده العلاقات بين البلدين.وتناول الاتصال، الاجتماع المهم للدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى "الجزائرية-الفرنسية" المقرر أن ينعقد بالجزائر، بجانب تطورات الوضع في المنطقة.جاءت المباحثات بن الزعيمين قبل ساعات من وصول رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن للجزائر في زيارة تستمر يومين ويصاحبها 16 وزيرا، أي أكثر من ثلث أعضاء حكومتها.

https://sputnikarabic.ae/20220822/شروط-الجزائر-ومطالب-فرنسا-ما-الذي-يريده-ماكرون-من-تبون-1066731433.html

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