https://sputnikarabic.ae/20221009/الصين-تطلق-مرصدا-فضائيا-لكشف-أسرار-الشمس-1068787013.html
الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس
الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس
أطلقت الصين إلى الفضاء اليوم الأحد قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس، وذلك من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد، للمضي قدما بمساعيها العلمية... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T07:49+0000
2022-10-09T07:49+0000
2022-10-09T07:49+0000
العالم
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وتم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس
تابعنا عبر
أطلقت الصين إلى الفضاء اليوم الأحد قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس، وذلك من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد، للمضي قدما بمساعيها العلمية لكشف أسرار الشمس.
وتم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.