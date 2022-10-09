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الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس
الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس
أطلقت الصين إلى الفضاء اليوم الأحد قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس، وذلك من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد، للمضي قدما بمساعيها العلمية... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T07:49+0000
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وتم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.
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الصين تطلق مرصدا فضائيا لكشف أسرار الشمس

07:49 GMT 09.10.2022
© Photo / pixabay/geraltالشمس من داخل مجموعة غيوم
الشمس من داخل مجموعة غيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Photo / pixabay/geralt
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أطلقت الصين إلى الفضاء اليوم الأحد قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس، وذلك من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد، للمضي قدما بمساعيها العلمية لكشف أسرار الشمس.
وتم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.
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