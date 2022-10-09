https://sputnikarabic.ae/20221009/الصين-تهدف-إلى-التفوق-على-الولايات-المتحدة-في-تطوير-مقاتلة--الجيل-السادس-1068791364.html

الصين تهدف إلى التفوق على الولايات المتحدة في تطوير مقاتلة الجيل السادس

الصين تهدف إلى التفوق على الولايات المتحدة في تطوير مقاتلة الجيل السادس

يقول كاتب مقال في "آسيا تايمز" إن الولايات المتحدة تقلل من شأن التقدم الذي أحرزته الصين في تطوير مقاتلات الجيل السادس. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن لدى بكين... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T10:24+0000

2022-10-09T10:24+0000

2022-10-09T10:32+0000

الصين

السلاح الصيني

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تقلل الولايات المتحدة من أهمية التقدم الذي حققته الصين في تطوير الطائرات المقاتلة، لكن ميزان القوة الجوية في المحيط الهادئ ربما تحول بالفعل نحو بكين.تؤكد الصين إحراز تقدم مطرد في تطوير مقاتلات الجيل السادس. هذا يعني أن لديها حتى فرصة لتغيير ميزان القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ لصالحها إذا كانت الولايات المتحدة متخلفة عن برنامج الخصم.على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالميًا لمقاتلة الجيل السادس، فمن المحتمل أن تجمع بين التقنيات المتطورة والناشئة مثل التصميم المعياري، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمُعزز، وأسراب الطائرات المسيرة، والتحكم عن بعد.في سبتمبر/ أيلول، نشرت مجلة القوات الجوية والفضائية مقالاً جاء فيه أن الصين قررت تحدي البرنامج الأمريكي السري لتطوير مقاتلات الجيل السادس من الهيمنة الجوية من الجيل التالي (NGAD)، كما تعمل جاهدة على إنشاء مثل هذه الطائرات. وفقًا للجنرال مارك كيلي، رئيس قيادة القتال الجوي الأمريكي، فإن الصين تتبع نهج "أنظمة الأنظمة"، تمامًا مثل سلاح الجو الأمريكي.في المؤتمر السنوي للطيران والفضاء والأمن السيبراني في سبتمبر من هذا العام، أشار كيلي إلى أن الصين تنسب التفوق الجوي لطائرات الجيل السادس إلى انخفاض كبير في رؤيتها، وتحسينات كبيرة في قدرات الحوسبة وقدرات الكشف، والتعديلات المستمرة لتحسين أداء الطائرات المقاتلة عن طريق تغيير أنظمة الاستخدام القتالي وإعادة البرمجة حسب الضرورة.صرح كيلي بأن الولايات المتحدة لديها قيادة هامشية في تطوير مقاتلة من الجيل السادس. ستكون طائراتهم قادرة على تحقيق التفوق الجوي قبل شهر واحد فقط من ظهور تقنيات مماثلة من العدو. وشدد الجنرال على أن الصين تركز على تحقيق نفس الخصائص التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لكن بكين تتخذ نهجًا تدريجيًا، في حين أن الأمريكيين يفعلون ذلك خطوة بخطوة.في مقال نُشر في سبتمبر في "The Warzone"، كتب توماس نيوديك أن الصين قد حصلت على مقاتلات روسية ثقيلة من طراز "سو-27" لبناء نسخ محسنة منها. قال الخبير إن طائرات "سو-27" الروسية سمحت للصين بإنشاء نسخ محسنة من "J-15" و"J-16".بالإضافة إلى ذلك، سمح شراء "سو-35" للصين باكتساب نظرة ثاقبة لتقنيات الجيل الخامس مثل توجيه الدفع وأنظمة الحرب الإلكترونية، فضلاً عن الأسلحة.من المحتمل أن تتخذ الصين جيلها الخامس من طراز "J-20" كأساس تكنولوجي لمقاتلة الجيل السادس. ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" سابقًا أنه يمكن ترقية "J-20" في المستقبل بتقنيات الجيل السادس مثل أسلحة الطاقة الموجهة والتحكم عن بعد.ومع ذلك، فإن المحركات النفاثة الصينية لها بعض العيوب التي قد تعيق تطوير طائرات جديدة. يقال إن النماذج الصينية لها عمر قصير وإخراج طاقة منخفض. لذلك، لا تزال الصين تعتمد على المحركات الروسية التي تستخدمها في طائراتها من طراز "J-20". أكثر طائراتها العسكرية تقدمًا مهددة بالتكنولوجيا الضعيفة وتعطل سلسلة التوريد الخاصة بها.لكن الصين، على ما يبدو، ستحل مشكلة المحرك قريبًا جدًا. في مارس/آذار 2022، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن اختبار محرك نفاث توربيني جديد من طراز "WS-15" على مقاتلة "J-20". بفضل هذا المحرك، تحسنت القدرة على المناورة والقدرات القتالية للطائرة.ذكر المقال أيضًا أن الصين ستستبدل جميع محركات "AL-31F" الروسية بمحركات "WS-15" الخاصة بها. قد يعني هذا أن الصين أصبحت أكثر ثقة في أساليب تصنيع المحركات النفاثة.وفقًا لكيلي، فإن مثل هذا النهج التدريجي سيجعل من السهل على الصين الانتقال من مقاتلات الجيل الخامس إلى الجيل السادس. على النقيض من ذلك، تم تصميم برامج مقاتلة من الجيل السادس للولايات المتحدة وبريطانيا لتتفوق على الصين وروسيا في طائرات الجيل الخامس.في مقال نشر في 15 يوليو/ تموز، قال قائد القوات الجوية المارشال مايكل ويغستون إن بلاده تتخذ نهجًا ثوريًا يجمع بين أسراب الطائرات المسيرة ومنصة من الجيل التالي المأهولة. وأكد أن البرنامج البريطاني لإنشاء الجيل السادس من الطائرات دون طيار يركز على التسلح وربط الأنظمة في الفضاء القتالي ونقل المعلومات عبر الشبكة.في نفس المقال، كان برنت إيستوود متشككًا بشأن مقاتلة الجيل السادس. تساءل عما إذا كانت هناك حاجة إليها على الإطلاق في الحرب الحديثة. في رأيه، تم تضمين طائرات "F-35" بالفعل في البرنامج الدولي، وخصائصها تجعل من الممكن الاستغناء عن جيل جديد من المقاتلات.أشار إيستوود أيضًا إلى أنه على الرغم من التنوع الهائل في مفاهيم الجيل السادس من المقاتلات، إلا أن هذه الطائرات تتميز بخصائص محسنة قليلاً عن مقاتلات الجيل الخامس، ولكن بسعر مرتفع للغاية.قال الخبير إن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية مثل "F-35" كافية للتفوق الجوي، وسيكون من الحكمة الاستثمار فيها أكثر من إنشاء مقاتلات جديدة.لا تزال الولايات المتحدة واثقة من أن ريادتها في مجال تكنولوجيا الطائرات المقاتلة لم تتعرض للخطر بعد. في مقال نُشر في سبتمبر في "The Warzone"، قال قائد سلاح الجو الأمريكي في المحيط الهادئ، الجنرال كينيث ويلسباخ، إن توسيع أسطول مقاتلات الصين من طراز J-20 "ليس شيئًا يجعلنا لا ننام". وأضاف أيضًا أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب كيفية استخدام الصين لطائرات "J-20".بدوره، قلل رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، من أهمية الطائرة الصينية "J-20". وذكر أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تعقب هذه المقاتلات في مواجهات قريبة مع طائرات "F-35" فوق بحر الصين الشرقي. أشار الجنرال إلى القيادة والسيطرة المثيرة للإعجاب لطائرة "J-20".في الوقت نفسه، شدد على أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تعلمت الكثير من مثل هذه المقاربات، إلا أنه ليس هناك ما يقلق "بشكل خاص" بشأن قدرات "J-20".على الرغم من أن براون وكينيث قللوا من شأن J-20، إلا أن المقال أشارت إلى أن نجاح الصين في تطوير صواريخ جو-جو لا يزال يسبب قلقًا في الولايات المتحدة وأجبرهم على التركيز على إنشاء صاروخ تكتيكي متقدم "AIM-260".شدد براون على أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في العمل على برنامج مقاتلات الجيل السادس "NGAD"، فستكون قادرة على الحفاظ على التفوق الجوي على الصين.ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" سابقًا أن الأمريكيين في المنطقة يفتقرون إلى الطائرات المقاتلة، وأصبحت الطائرات قديمة، وأن الطيارين ليسوا مدربين بشكل كاف، ما يعني أن مثل هذه القوات ليست كافية لمواصلة احتواء الصين في الوضع الطبيعي.حتى إذا زادت الولايات المتحدة إنتاج الطائرات المقاتلة، وسرعت في تطوير أحدث الهياكل وتدريب الطيارين، فإنها تخاطر بخلط الكمية مع الجودة.تستخف الولايات المتحدة ببرامج الصين للمقاتلة من الجيلين الخامس والسادس وتعلق آمالها على مشروع "NGAD"، الذي لا يزال قيد التطوير. إنهم ينفون التقدم في تكنولوجيا المقاتلات، على الرغم من أن الصين قد تفوقت بالفعل على القوة الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ.

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الصين, السلاح الصيني