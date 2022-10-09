https://sputnikarabic.ae/20221009/العراق-إحباط-محاولة-تهريب-10-حاويات-في-ميناء-أم-قصر-الشمالي-1068786806.html

العراق... إحباط محاولة تهريب 10 حاويات في ميناء أم قصر الشمالي

العراق... إحباط محاولة تهريب 10 حاويات في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، إحباط محاولة تهريب 10 حاويات في ميناء أم قصر الشمالي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T07:41+0000

2022-10-09T07:41+0000

2022-10-09T07:41+0000

أخبار العراق اليوم

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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد، عن هيئة المنافذ الحدودية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط 4 معاملات جمركية مزورة وإحباط محاولة تهريب 10 شاحنات محملة بمادة زيت محرك، مواد دعائية، أغطية وأرضيات".وأضاف البيان أنه من خلال فحص البضاعة وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة تبين أن شهادة المنشأ والفاتورة وكتاب تصديق مديرية المنفذ مزوره عن طريق برنامج "فوتوشوب".وأوضحت الهيئة أنه تم تحرير محضر ضبط وإحالة المعاملات الجمركية والشاحنات المحملة لمركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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