https://sputnikarabic.ae/20221009/القيادة-المركزية-الأمريكية-هجوم-صاروخي-استهدف-قوات-التحالف-في-الرميلان-بسوريا-1068783649.html
القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف في الرميلان بسوريا
القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف في الرميلان بسوريا
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأحد، تعرض قواتها المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا تعرضت لهجوم صاروخي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T02:52+0000
2022-10-09T02:52+0000
2022-10-09T02:52+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية، وقع الهجوم في تمام الساعة (10:12 مساء بتوقيت سوريا، السابعة بتوقيت غرينتش)، بصواريخ من عيار 107 ملم استهدف قوات التحالف بالقرب من منطقة إنزال رومالين.وأشار البيان إلى أن صاروخا أطلق ولكنه لم يسقط داخل المجمع، ولكن عُثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.وأكد البيان أنه لم تقع إصابات أو ضحايا بشرية بين القوات، كما أنه لم تتضرر أي من المرافق أو المعدات.ولفتت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أنها تحقق في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20221007/القبائل-العربية-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الجرائم-البشعة-التي-يرتكبها-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1068722343.html
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سبوتنيك عربي
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم
القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف في الرميلان بسوريا
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأحد، تعرض قواتها المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.
وبحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية، وقع الهجوم في تمام الساعة (10:12 مساء بتوقيت سوريا، السابعة بتوقيت غرينتش)، بصواريخ من عيار 107 ملم استهدف قوات التحالف بالقرب من منطقة إنزال رومالين.
وأشار البيان إلى أن صاروخا أطلق ولكنه لم يسقط داخل المجمع، ولكن عُثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق
.
وأكد البيان أنه لم تقع إصابات أو ضحايا بشرية بين القوات، كما أنه لم تتضرر أي من المرافق أو المعدات.
ولفتت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أنها تحقق في الهجوم.