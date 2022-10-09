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برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني
برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني
يتوجه وفد من برلمان كردستان، العراق، غدا الإثنين إلى حدود الإقليم للتحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الأقليم. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:42+0000
2022-10-09T21:42+0000
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ونقل موقع "رووداو" عن مقرر لجنة البيشمركة النيابية في البرلمان رزكار محمد، تأكيده أن "وفدا من لجنة البيشمركة النيابية في برلمان إقليم كردستان، يتوجه إلى مناطق بالكايتي وبرادوست الحدوديتين، من أجل التحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الإقليم".وقال رزكار "سنتوجه يوم غد إلى مناطق برادوست وبالكايتي، من أجل التحقيق في عمليات القصف والهجمات الإبرانية".وأوضح أن "اللجنة ستجري تحقيقا دقيقا وتجمع المعلومات، ثم ترفع تقريرها لرئاسة برلمان إقليم كردستان".وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.وأسفر القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/ممثل-إقليم-كردستان-العراق-في-إيران-سنخلي-مقار-الجماعات-الكردية-المعارضة-لطهران-بالإقليم-1068809699.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, العالم العربي, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, العالم العربي, إيران, أخبار إيران

برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني

21:42 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDنقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق
نقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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يتوجه وفد من برلمان كردستان، العراق، غدا الإثنين إلى حدود الإقليم للتحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الأقليم.
ونقل موقع "رووداو" عن مقرر لجنة البيشمركة النيابية في البرلمان رزكار محمد، تأكيده أن "وفدا من لجنة البيشمركة النيابية في برلمان إقليم كردستان، يتوجه إلى مناطق بالكايتي وبرادوست الحدوديتين، من أجل التحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الإقليم".
وقال رزكار "سنتوجه يوم غد إلى مناطق برادوست وبالكايتي، من أجل التحقيق في عمليات القصف والهجمات الإبرانية".
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
ممثل إقليم كردستان العراق في إيران: سنخلي مقار الجماعات الكردية المعارضة لطهران بالإقليم
19:58 GMT
وأوضح أن "اللجنة ستجري تحقيقا دقيقا وتجمع المعلومات، ثم ترفع تقريرها لرئاسة برلمان إقليم كردستان".
وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
وأسفر القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
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