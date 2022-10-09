https://sputnikarabic.ae/20221009/برلمان-كردستان-يرسل-وفدا-إلى-الحدود-للتحقيق-في-القصف-الإيراني-1068811088.html
برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني
برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني
يتوجه وفد من برلمان كردستان، العراق، غدا الإثنين إلى حدود الإقليم للتحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الأقليم. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:42+0000
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ونقل موقع "رووداو" عن مقرر لجنة البيشمركة النيابية في البرلمان رزكار محمد، تأكيده أن "وفدا من لجنة البيشمركة النيابية في برلمان إقليم كردستان، يتوجه إلى مناطق بالكايتي وبرادوست الحدوديتين، من أجل التحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الإقليم".وقال رزكار "سنتوجه يوم غد إلى مناطق برادوست وبالكايتي، من أجل التحقيق في عمليات القصف والهجمات الإبرانية".وأوضح أن "اللجنة ستجري تحقيقا دقيقا وتجمع المعلومات، ثم ترفع تقريرها لرئاسة برلمان إقليم كردستان".وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.وأسفر القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/ممثل-إقليم-كردستان-العراق-في-إيران-سنخلي-مقار-الجماعات-الكردية-المعارضة-لطهران-بالإقليم-1068809699.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, العالم العربي, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, العالم العربي, إيران, أخبار إيران
برلمان كردستان يرسل وفدا إلى الحدود للتحقيق في القصف الإيراني
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يتوجه وفد من برلمان كردستان، العراق، غدا الإثنين إلى حدود الإقليم للتحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الأقليم.
ونقل موقع "رووداو
" عن مقرر لجنة البيشمركة النيابية في البرلمان رزكار محمد، تأكيده أن "وفدا من لجنة البيشمركة النيابية في برلمان إقليم كردستان، يتوجه إلى مناطق بالكايتي وبرادوست الحدوديتين، من أجل التحقيق في عمليات القصف الإيرانية على أراضي الإقليم".
وقال رزكار "سنتوجه يوم غد إلى مناطق برادوست وبالكايتي، من أجل التحقيق في عمليات القصف والهجمات الإبرانية".
وأوضح أن "اللجنة ستجري تحقيقا دقيقا وتجمع المعلومات، ثم ترفع تقريرها لرئاسة برلمان إقليم كردستان".
وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف
الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
وأسفر القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.