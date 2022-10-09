https://sputnikarabic.ae/20221009/بريطانيا-تمنع-1300-مواطن-من-حضور-كأس-العالم-في-قطر-وتصادر-جوازات-سفرهم-1068801144.html
بريطانيا تمنع 1300 مواطن من حضور كأس العالم في قطر وتصادر جوازات سفرهم
بريطانيا تمنع 1300 مواطن من حضور كأس العالم في قطر وتصادر جوازات سفرهم
أجبرت السلطات البريطانية أكثر من 1300 شخص خاضعين لأوامر "حظر كرة القدم"، على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T14:19+0000
2022-10-09T14:19+0000
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ومن شأن ذلك، منع هؤلاء المشجعين "العنيفين والمسيئين" في إنجلترا وويلز من السفر لحضور منافسات كأس العالم في قطر، ابتداء من الشهر المقبل، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وذكرت وزارة الداخلية أن أولئك الذين يفشلون في تسليم جوازات سفرهم ويمحاولون السفر لحضور البطولة، قد يواجهون ستة أشهر في السجن وغرامة غير محدودة.وإذا رغب أي من الأشخاص البالغ عددهم 1308 في السفر إلى دول أخرى من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية البطولة، فسوف يحتاجون إلى الحصول على إذن للاحتفاظ بجوازات سفرهم وإخضاعهم للفحوصات.وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر، ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة مثيرة".وتابعت: "العنف والإيذاء والاضطراب غير مسموح به هنا، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا نتخذ هذا النهج الصارم".
https://sputnikarabic.ae/20221007/بيان-قطري-ينفي-قائمة-الممنوعات-في-كأس-العالم-2022-1068723321.html
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بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم, قطر, بريطانيا, رياضة
بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم, قطر, بريطانيا, رياضة
بريطانيا تمنع 1300 مواطن من حضور كأس العالم في قطر وتصادر جوازات سفرهم
14:19 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
أجبرت السلطات البريطانية أكثر من 1300 شخص خاضعين لأوامر "حظر كرة القدم"، على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ومن شأن ذلك، منع هؤلاء المشجعين "العنيفين والمسيئين" في إنجلترا وويلز من السفر لحضور منافسات كأس العالم في قطر، ابتداء من الشهر المقبل، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
وذكرت وزارة الداخلية أن أولئك الذين يفشلون في تسليم جوازات سفرهم ويمحاولون السفر لحضور البطولة، قد يواجهون ستة أشهر في السجن
وغرامة غير محدودة.
وإذا رغب أي من الأشخاص البالغ عددهم 1308 في السفر إلى دول أخرى من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية البطولة، فسوف يحتاجون إلى الحصول على إذن للاحتفاظ بجوازات سفرهم وإخضاعهم للفحوصات.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر، ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة مثيرة
".
وتابعت: "العنف والإيذاء والاضطراب غير مسموح به هنا، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا نتخذ هذا النهج الصارم".