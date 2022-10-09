https://sputnikarabic.ae/20221009/بكين-ترد-على-تداول-صور-لمبان-شهيرة-في-عدد-من-الدول-أرفقت-بعبارة-صنع-في-الصين-1068787978.html
بكين ترد على تداول صور لمبان شهيرة في عدد من الدول... أرفقت بعبارة "صنع في الصين"
بكين ترد على تداول صور لمبان شهيرة في عدد من الدول... أرفقت بعبارة "صنع في الصين"
علقت وزارة الخارجية الصينية، على تداول صور على مواقع التواصل لمبان شهيرة مطبوعة على عملات عدد من دول العالم، والتي أشير إليها بأنها من صنع الصين. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:31+0000
2022-10-09T08:31+0000
2022-10-09T08:31+0000
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وكانت مساعدة وزير الخارجية الصيني، هوا تشون ينغ، من نشرت مؤخرا سلسلة من 13 صورة على مواقع التواصل، تُظهر صور مبان بارزة على عملات بنكية تابعة لـ11 دولة، بما في ذلك باكستان وسريلانكا وتايلاند ولاوس والجزائر وقطر والكويت، وكتب على الصور: "تشترك جميع المباني في شيء واحد: وهي أن الصين شيدتها".وتشمل المباني المطبوعة على تلك الأوراق النقدية الموانئ، والجسور، ومحطات الطاقة، والمساجد، ومباني البرلمان، والملاعب الرياضية، والمكتبات.وتعليقا على الصور المتداولة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه "بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، فقد التزمت الصين دائما بمساعدة الدول النامية على تحسين سبل عيش الناس وتطوير اقتصاداتها".وقالت نينغ في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن الصور تلقت بالفعل الكثير من الاهتمام، وأشاد مستخدمو الإنترنت بالمباني.وأشارت إلى أن "الصين ساهمت أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية، وهو ما لقي ترحيبا من قبل السكان المحليين".وأكدت أن "المباني المطبوعة على عملات هذه البلدان، مثل الموانئ والجسور ومحطات الطاقة والمساجد ودور البرلمانات والمباني والملاعب والمكتبات، هي كلها بطاقات عمل جميلة تمثل "صنع في الصين" كما أنها لافتات ذهبية لتعاون الصين مع دول أخرى".وفقا للمتحدثة باسم الخارجية الصينية، فقد "تم فتح طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع في كمبوديا، الذي يربط العاصمة بنوم بنه بمقاطعة بريه سيهانوك الساحلية أمام الجمهور لإجراء عملية تجريبية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول"، مشيرة إلى أن "هذا هو أول طريق سريع في كمبوديا و المشروع الرئيسي لمبادرة "الحزام والطريق" بين الصين وكمبوديا".وأضافت ماو نينغ أنه "مع التقدم المطرد لمبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة التنمية العالمية، ستبذل الصين المزيد من الأعمال العملية والجيدة للدول النامية الأخرى، وأعتقد أننا سنستمر في سماع المزيد من هذه الأخبار السارة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, قطر, الكويت
الصين, العالم, قطر, الكويت
بكين ترد على تداول صور لمبان شهيرة في عدد من الدول... أرفقت بعبارة "صنع في الصين"
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علقت وزارة الخارجية الصينية، على تداول صور على مواقع التواصل لمبان شهيرة مطبوعة على عملات عدد من دول العالم، والتي أشير إليها بأنها من صنع الصين.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الصيني، هوا تشون ينغ، من نشرت مؤخرا سلسلة من 13 صورة على مواقع التواصل، تُظهر صور مبان بارزة على عملات بنكية تابعة لـ11 دولة، بما في ذلك باكستان وسريلانكا وتايلاند ولاوس والجزائر وقطر والكويت، وكتب على الصور: "تشترك جميع المباني في شيء واحد: وهي أن الصين شيدتها".
وتشمل المباني المطبوعة على تلك الأوراق النقدية الموانئ، والجسور، ومحطات الطاقة، والمساجد، ومباني البرلمان، والملاعب الرياضية، والمكتبات.
وتعليقا على الصور المتداولة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه "بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، فقد التزمت الصين دائما بمساعدة الدول النامية على تحسين سبل عيش الناس وتطوير اقتصاداتها".
وقالت نينغ في مؤتمر صحفي
، أمس السبت، إن الصور تلقت بالفعل الكثير من الاهتمام، وأشاد مستخدمو الإنترنت بالمباني.
وأشارت إلى أن "الصين ساهمت أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية، وهو ما لقي ترحيبا من قبل السكان المحليين".
وأكدت أن "المباني المطبوعة على عملات هذه البلدان، مثل الموانئ والجسور ومحطات الطاقة والمساجد ودور البرلمانات والمباني والملاعب والمكتبات، هي كلها بطاقات عمل جميلة تمثل "صنع في الصين" كما أنها لافتات ذهبية لتعاون الصين مع دول أخرى".
وأضافت نينغ أن "الصين نفذت وعدها بالوقوف جنبا إلى جنب مع الدول النامية الأخرى، ويسعدنا أيضا أن نرى مؤخرا إحراز تقدم إيجابي في بعض المشاريع الرئيسية للتعاون بين الصين والدول النامية الأخرى".
وفقا للمتحدثة باسم الخارجية الصينية، فقد "تم فتح طريق بنوم بنه-سيهانوكفيل السريع في كمبوديا، الذي يربط العاصمة بنوم بنه بمقاطعة بريه سيهانوك الساحلية أمام الجمهور لإجراء عملية تجريبية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول"، مشيرة إلى أن "هذا هو أول طريق سريع في كمبوديا و المشروع الرئيسي لمبادرة "الحزام والطريق" بين الصين وكمبوديا".
وأضافت ماو نينغ أنه "مع التقدم المطرد لمبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة التنمية العالمية، ستبذل الصين المزيد من الأعمال العملية والجيدة للدول النامية الأخرى، وأعتقد أننا سنستمر في سماع المزيد من هذه الأخبار السارة".