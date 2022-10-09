بيانات حكومية: فنادق دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر
07:40 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 09.10.2022)
© AFP 2022 / Ryan Limعُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام.
© AFP 2022 / Ryan Lim
أفادت بيانات حكومية إماراتية بأن الفنادق العاملة في دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" أكدت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الثمانية أشهر الأولى من 2022، شهدت ارتفاعا في عائدات الفنادق بنسبة 22% عن الفترة نفسها من العام 2019.
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وقالت البيانات إن "متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 364 درهماً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 299 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 22%".
وحسب البيانات فقد بلغ "متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من العام الجاري 71%، مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021".
وأوضحت أن عدد ليالي الغرف المحجوزة، وصل إلى 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت، بنسبة نمو 29%.