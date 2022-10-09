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https://sputnikarabic.ae/20221009/بيانات-حكومية-فنادق-دبي-حققت-نموا-في-العائدات-بلغ-22-خلال-8-أشهر-1068786553.html
بيانات حكومية: فنادق دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر
بيانات حكومية: فنادق دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر
أفادت بيانات حكومية إماراتية بأن الفنادق العاملة في دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T07:40+0000
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" أكدت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الثمانية أشهر الأولى من 2022، شهدت ارتفاعا في عائدات الفنادق بنسبة 22% عن الفترة نفسها من العام 2019.وقالت البيانات إن "متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 364 درهماً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 299 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 22%".وأوضحت أن عدد ليالي الغرف المحجوزة، وصل إلى 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت، بنسبة نمو 29%.طالع أيضا: السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور
https://sputnikarabic.ae/20210910/إعلام-دبي-تسجل-أسرع-نمو-للتجارة-والإنتاج-والتوظيف-منذ-عامين-1050102726.html
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دبي, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بيانات حكومية: فنادق دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر

07:40 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 09.10.2022)
© AFP 2022 / Ryan Limعُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام.
عُرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة على برج خليفة، أعلى مبنى في العالم ، في إمارة دبي الخليجية في 11 سبتمبر 2022، تخليداً لذكرى الملك الراحل الذي توفي قبل أيام. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / Ryan Lim
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أفادت بيانات حكومية إماراتية بأن الفنادق العاملة في دبي حققت نموا في العائدات بلغ 22% خلال 8 أشهر.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" أكدت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الثمانية أشهر الأولى من 2022، شهدت ارتفاعا في عائدات الفنادق بنسبة 22% عن الفترة نفسها من العام 2019.
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
إعلام: دبي تسجل أسرع نمو للتجارة والإنتاج والتوظيف منذ عامين
10 سبتمبر 2021, 07:39 GMT
وقالت البيانات إن "متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل إلى 364 درهماً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 299 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 22%".

وحسب البيانات فقد بلغ "متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من العام الجاري 71%، مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021".

وأوضحت أن عدد ليالي الغرف المحجوزة، وصل إلى 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت، بنسبة نمو 29%.
طالع أيضا: السيطرة على حريق هائل في أحد فنادق دبي... صور
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