https://sputnikarabic.ae/20221009/بيسكوف-لـسبوتنيك-بوتين-يعقد-اجتماعا-لمجلس-الأمن-القومي-الروسي--1068798810.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا غدا الاثنين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T13:23+0000
2022-10-09T13:23+0000
2022-10-09T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
مجلس الأمن القومي الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "تم التخطيط لانعقاد مجلس الأمن القومي غدا"، مضيفًا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها في أعقاب كلمة الرئيس بوتين بعد الاجتماع غدا.هذا وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"،أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-يكلف-جهاز-الأمن-الفيدرالي-بتنسيق-إجراءات-حماية-العبور-والنقل-بمضيق-كيرتش-1068774544.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, مجلس الأمن القومي الروسي
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, مجلس الأمن القومي الروسي
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا غدا الاثنين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وصرح بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "تم التخطيط لانعقاد مجلس الأمن القومي غدا"، مضيفًا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الموضوعات التي تمت مناقشتها في أعقاب كلمة الرئيس بوتين بعد الاجتماع غدا.
هذا وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"،أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وجاء في نص المرسوم: "تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".
كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار
يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة
في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي
في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".
وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث
اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.