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https://sputnikarabic.ae/20221009/بيسكوف-يصف-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-بأنه-انتصار-للمنطق-1068794621.html
بيسكوف يصف قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بأنه انتصار للمنطق
بيسكوف يصف قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بأنه انتصار للمنطق
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الموقف المسؤول لـ "أوبك بلس" يوازن الفوضى التي يرتبها الأمريكيون في سوق الطاقة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T11:56+0000
2022-10-09T11:56+0000
روسيا
إنتاج النفط
أوبك
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيوتية: "وما يتعارض مع هذا (التوجه الأمريكي) في الواقع هو العمل المتوازن والمدروس والمخطط له للدول التي تشغل منصبا مسؤولا داخل أوبك +، بما في ذلك بلدنا، أمر جيد للغاية. هذا على الأقل يوازن بين الفوضى التي يرتبها الأمريكيون".وأضاف أن الأوروبيين ظلوا يرددون، أنه كان من الضروري التخلص من الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة، مؤكدا أن الأمريكيين يكسبون الآن أموالًا كبيرة من بيع الغاز، والدول الأوروبية تدفع لهم وتحرم اقتصاداتهم من القدرة على المنافسة، قائلا: "ظل الأوروبيون يرددون مثل تعويذة مفادها أنه من الضروري التخلص من الاعتماد على روسيا في موارد الطاقة والنفط والغاز. لقد كرروا ذلك كأنه تعويذة. ولكن إذا كانت روسيا مهتمة تمامًا بمشتري الغاز بقدر اهتمامهم بنا، سيكون هناك توازن. والآن يقوم الأمريكيون فقط بتدفئة أيديهم. إنهم يكسبون أموالاً طائلة لأنهم يبيعون الغاز بثلاثة أو أربعة أضعاف السعر. ويدفع الأوروبيون لهم، وبالتالي يحرمون اقتصادهم من القدرة التنافسية".وأوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، يوم الأربعاء بخفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، ما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وكالة-أوبك--توافق-على-خفض-إنتاج-النفط-بمقدر-مليوني-برميل-يوميا-1068653997.html
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روسيا, إنتاج النفط, أوبك, دميتري بيسكوف
روسيا, إنتاج النفط, أوبك, دميتري بيسكوف

بيسكوف يصف قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط بأنه انتصار للمنطق

11:56 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الموقف المسؤول لـ "أوبك بلس" يوازن الفوضى التي يرتبها الأمريكيون في سوق الطاقة.
وقال بيسكوف في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيوتية: "وما يتعارض مع هذا (التوجه الأمريكي) في الواقع هو العمل المتوازن والمدروس والمخطط له للدول التي تشغل منصبا مسؤولا داخل أوبك +، بما في ذلك بلدنا، أمر جيد للغاية. هذا على الأقل يوازن بين الفوضى التي يرتبها الأمريكيون".
وأضاف أن الأوروبيين ظلوا يرددون، أنه كان من الضروري التخلص من الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة، مؤكدا أن الأمريكيين يكسبون الآن أموالًا كبيرة من بيع الغاز، والدول الأوروبية تدفع لهم وتحرم اقتصاداتهم من القدرة على المنافسة، قائلا: "ظل الأوروبيون يرددون مثل تعويذة مفادها أنه من الضروري التخلص من الاعتماد على روسيا في موارد الطاقة والنفط والغاز. لقد كرروا ذلك كأنه تعويذة. ولكن إذا كانت روسيا مهتمة تمامًا بمشتري الغاز بقدر اهتمامهم بنا، سيكون هناك توازن. والآن يقوم الأمريكيون فقط بتدفئة أيديهم. إنهم يكسبون أموالاً طائلة لأنهم يبيعون الغاز بثلاثة أو أربعة أضعاف السعر. ويدفع الأوروبيون لهم، وبالتالي يحرمون اقتصادهم من القدرة التنافسية".
وأوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +"، والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، يوم الأربعاء بخفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
اللجنة الوزارية لـ"أوبك +" توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا
5 أكتوبر, 13:39 GMT
يعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.
ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، ما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
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