https://sputnikarabic.ae/20221009/ترامب-يدعو-لمفاوضات-فورية-حول-أزمة-أوكرانيا-لتلافي-حرب-نووية-عالمية--1068797506.html
ترامب يدعو لمفاوضات فورية حول أزمة أوكرانيا لتلافي حرب نووية عالمية
ترامب يدعو لمفاوضات فورية حول أزمة أوكرانيا لتلافي حرب نووية عالمية
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا يوم السبت الماضي، لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، محذرا من أن... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:40+0000
2022-10-09T12:40+0000
2022-10-09T12:40+0000
راديو
حول العالم
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ترامب يدعو لمفاوضات فورية حول أزمة أوكرانيا لتلافي حرب نووية عالمية
ترامب يدعو لمفاوضات فورية حول أزمة أوكرانيا لتلافي حرب نووية عالمية
يقول المختص في الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار سيف الدين إلى أن تصريح ترامب ضروري من رئيس أمريكي سابق، ومن سياسي أساسي لا يزال مؤثرا في الساحة الأمريكية. وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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ترامب يدعو لمفاوضات فورية حول أزمة أوكرانيا لتلافي حرب نووية عالمية
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا يوم السبت الماضي، لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، محذرا من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. كما هاجم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسبب "استخفافه" باحتمال نشوب صراع نووي مع روسيا.
يقول المختص في الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يوصف من قبل كل المتابعين في العالم، بأنه متطرف ولديه أسلوب غير تقليدي في السياسة الأمريكية، وفي السياسة الدولية، إلا أن هذا التصريح يعبر عن شيء مختلف، وربما هو التصريح الأبرز، والأعلى نبرة في الولايات المتحدة اليوم، الذي يشير إلى ضرورة إطلاق المسار السياسي في الأزمة الأوكرانية".
وأشار سيف الدين إلى أن تصريح ترامب ضروري من رئيس أمريكي سابق، ومن سياسي أساسي لا يزال مؤثرا في الساحة الأمريكية. وأضاف:
"أعتقد أنه يعطي إشارة إلى القادة حول العالم، بأن يهتموا أكثر وأن يدفعوا ويضغطوا باتجاه بدء المسار السياسي في الأزمة الأوكرانية بشكل كبير قبل أن تتطور الأمور نحو الأسوء".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ..