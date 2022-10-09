https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-انطلاق-17-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-خلال-اليومين-الماضيين-1068795632.html
تركيا تعلن انطلاق 17 سفينة حبوب من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين
تركيا تعلن انطلاق 17 سفينة حبوب من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين
أعلنت السلطات التركية أن 17 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية، خلال اليومين الماضيين. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:11+0000
2022-10-09T12:11+0000
2022-10-09T12:11+0000
حبوب
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_587acf2e9f35533c6ac419b60cfbe6d6.jpg
جاء ذلك في بيان مختصر صادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقبل أيام، أعلنت تركيا، أنه تم شحن أكثر من ستة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد اتفاقية إسطنبول.وقالت إن عدد سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية بلغ حتى الآن 260 سفينة محملة بالحبوب.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220923/إجمالي-محصول-الحبوب-في-روسيا-قد-يصل-بحلول-نهاية-عام-2022-إلى-142-مليون-طن-1068142321.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c59130ad6842b6d9ed6c72ef7c1809b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حبوب, أخبار أوكرانيا
تركيا تعلن انطلاق 17 سفينة حبوب من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية أن 17 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية، خلال اليومين الماضيين.
جاء ذلك في بيان مختصر صادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقبل أيام، أعلنت تركيا، أنه تم شحن أكثر من ستة ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد اتفاقية إسطنبول.
وقالت إن عدد سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية
بلغ حتى الآن 260 سفينة محملة بالحبوب.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.