https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-بحزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1068791996.html
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
ذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد مسؤول في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال عملية نوعية في شمال العراق. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:35+0000
2022-10-09T10:35+0000
2022-10-09T10:35+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، اليوم الأحد، أن عضو التنظيم الذي قتل هو كيندال بيرسوس مسؤول ما يسمى باللجنة الصحية.وذكرت أن بيرسوس الذي يحمل اسم حركي هو "أوككيش ديفري" انضم لصفوف التنظيم إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في عام 2010 لينضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني.وأشارت إلى أنه انتقل إلى معقل التنظيم في جبال قنديل، وأنه شارك في تنفيذ أنشطة للتنظيم في مناطق زاب، ومتينا، وهاكورك بشمال العراق.وفي عام 2021 تم تعينه من قبل التنظيم مسؤولا عن الجنة الصحية في منطقة غارا، بحسب الوكالة.وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وتمكنت من تحييده في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
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ذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد مسؤول في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال عملية نوعية في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن المصادر، اليوم الأحد، أن عضو التنظيم الذي قتل هو كيندال بيرسوس مسؤول ما يسمى باللجنة الصحية.
وذكرت أن بيرسوس الذي يحمل اسم حركي هو "أوككيش ديفري" انضم لصفوف التنظيم إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.
وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في عام 2010 لينضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني.
وأشارت إلى أنه انتقل إلى معقل التنظيم في جبال قنديل، وأنه شارك في تنفيذ أنشطة للتنظيم
في مناطق زاب، ومتينا، وهاكورك بشمال العراق.
وفي عام 2021 تم تعينه من قبل التنظيم مسؤولا عن الجنة الصحية في منطقة غارا، بحسب الوكالة.
وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وتمكنت من تحييده في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا شمالي العراق.