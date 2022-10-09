عربي
https://sputnikarabic.ae/20221009/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-بحزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-1068791996.html
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق
ذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد مسؤول في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال عملية نوعية في شمال العراق. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:35+0000
2022-10-09T10:35+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102191/17/1021911787_0:141:3000:1829_1920x0_80_0_0_d986699d8e773c098df89ac8468a1d5d.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، اليوم الأحد، أن عضو التنظيم الذي قتل هو كيندال بيرسوس مسؤول ما يسمى باللجنة الصحية.وذكرت أن بيرسوس الذي يحمل اسم حركي هو "أوككيش ديفري" انضم لصفوف التنظيم إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في عام 2010 لينضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني.وأشارت إلى أنه انتقل إلى معقل التنظيم في جبال قنديل، وأنه شارك في تنفيذ أنشطة للتنظيم في مناطق زاب، ومتينا، وهاكورك بشمال العراق.وفي عام 2021 تم تعينه من قبل التنظيم مسؤولا عن الجنة الصحية في منطقة غارا، بحسب الوكالة.وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وتمكنت من تحييده في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102191/17/1021911787_188:0:2813:1969_1920x0_80_0_0_1e7f6d0861649d4de146d165eb6fa682.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق

10:35 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / ILYAS AKENGIN جنود أتراك
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / ILYAS AKENGIN
تابعنا عبرTelegram
ذكرت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد مسؤول في تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال عملية نوعية في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، اليوم الأحد، أن عضو التنظيم الذي قتل هو كيندال بيرسوس مسؤول ما يسمى باللجنة الصحية.
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
7 سبتمبر, 18:06 GMT
وذكرت أن بيرسوس الذي يحمل اسم حركي هو "أوككيش ديفري" انضم لصفوف التنظيم إبان دراسته للعلوم الصحية بالجامعة.
وأضافت المصادر أن ديفري ترك الدراسة بالجامعة في عام 2010 لينضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني.
وأشارت إلى أنه انتقل إلى معقل التنظيم في جبال قنديل، وأنه شارك في تنفيذ أنشطة للتنظيم في مناطق زاب، ومتينا، وهاكورك بشمال العراق.
وفي عام 2021 تم تعينه من قبل التنظيم مسؤولا عن الجنة الصحية في منطقة غارا، بحسب الوكالة.
وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية تعقبت ديفري وتمكنت من تحييده في عملية نوعية مع حارسه في منطقة غارا شمالي العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала