تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:00 GMT 09.10.2022
05:30 GMT 09.10.2022
وزارة الدفاع الأمريكية تمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون قد رأى الأنباء عن وقوع تفجير على جسر القرم، لكنها لا تعلق على الحادث.
وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا الأنباء عن تفجير وقع على جسر كيرتش، لكن ليس لدينا شيءً نضيفه حول هذا الوضع".
وأشار المتحدث إلى أن الأوكرانيون يتعاركون، وهم يقررون بأنفسهم كيف، متى وأين يفعلون ذلك.
وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا الأنباء عن تفجير وقع على جسر كيرتش، لكن ليس لدينا شيءً نضيفه حول هذا الوضع".
وأشار المتحدث إلى أن الأوكرانيون يتعاركون، وهم يقررون بأنفسهم كيف، متى وأين يفعلون ذلك.
05:29 GMT 09.10.2022
سماع دوي طلقات الدفاع الجوي في دونيتسك
فاد مراسل وكالة سبوتنيك، بسماع دوي 7 طلقات الدفاع الجوي في مدينة دونيتسك ليلة الأحد.
ولم ترد أي معلومات حول الأهداف المصابة بعد.
هذا وأصيب شخص واحد، وتضررت مباني سكنية، بسبب الإصابة بقذيفة أوكرانية من عيار 155 ميليمتر في مركز دونيتسك.
ولم ترد أي معلومات حول الأهداف المصابة بعد.
هذا وأصيب شخص واحد، وتضررت مباني سكنية، بسبب الإصابة بقذيفة أوكرانية من عيار 155 ميليمتر في مركز دونيتسك.
05:28 GMT 09.10.2022
يوتين: روسيا تحل قضايا الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تحل قضايا الأمن الغذائي بنجاح، وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد للمساهمة في حل المشاكل الغذائية العالمية ومساعدة أفقر الدول النامية.
وقال بوتين خلال خطاب التهنئة بمناسبة عيد عمال الزراعة: "نحن نؤمن بشكل كامل السوق الداخلية من ناحية البضائع الأساسية الهامة. نحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح. وأكثر من ذلك، نهزز إمكانيات التصدير. كما أننا مستعدون، وسأشدد على ذلك، للمساهمة في تجاوز المشاكل الغذائية العالمية، ونقدم المساعدة الضرورية لأفقر الدول النامية".
وقال بوتين خلال خطاب التهنئة بمناسبة عيد عمال الزراعة: "نحن نؤمن بشكل كامل السوق الداخلية من ناحية البضائع الأساسية الهامة. نحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح. وأكثر من ذلك، نهزز إمكانيات التصدير. كما أننا مستعدون، وسأشدد على ذلك، للمساهمة في تجاوز المشاكل الغذائية العالمية، ونقدم المساعدة الضرورية لأفقر الدول النامية".
05:27 GMT 09.10.2022
قال العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن الولايات المتحدة لن تتمكن قريبًا من إمداد أوكرانيا بأنواع معينة من الذخيرة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
05:27 GMT 09.10.2022
أكدت رئيس وزراء إستونيا، كاي كالاس، أن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب.