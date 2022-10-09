https://sputnikarabic.ae/20221009/خبراء-تفجير-جسر-القرم-يفتح-صندوق-باندورا-1068785516.html

خبراء: تفجير جسر القرم يفتح "صندوق باندورا"

خبراء: تفجير جسر القرم يفتح "صندوق باندورا"

قال خبراء صينيون، إن الانفجار الذي وقع على جسر القرم، بعد أقل من شهر من هجمات "نورد ستريم"، يفتح "صندوق باندورا" فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية المدنية ... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T06:17+0000

2022-10-09T06:17+0000

2022-10-09T06:17+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وفقًا لتسوي هين، الباحث في مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين العادية، فإن الأضرار التي لحقت بجسر القرم وتخريب خطوط "نورد ستريم" هي أعمال "مشوبة بالإرهاب" وهي علامة على أن "الأطراف المعنية تنتهك القواعد وتتجاهل الأخلاق العسكرية، ما يؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع".وقال: "على المدى القصير، سيتصاعد الصراع، وسيصل العداء بين البلدين إلى الذروة. من منظور أوسع، بمجرد أن يصبح تخريب البنية التحتية الأساسية هو القاعدة في هذا الصراع، سيواجه العالم بأسره مخاطر أمنية متزايدة".ويشير المنشور، الذي يلخص آراء الخبراء، إلى أن الانفجار على جسر القرم "يفتح صندوق باندورا لتدمير البنية التحتية المدنية والرئيسية".ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم السبت أن شاحنة انفجرت على جسر القرم في وقت مبكر من صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ما تسبب في نشوب حريق في سبعة خزانات وقود في القطار. كان هناك انهيار جزئي لمسارين من الجسر. وقالت اللجنة إن القوس الموجود فوق الجزء القابل للملاحة لم يتضرر. وفقًا للبيانات الأولية للجنة التحقيق الروسية، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم نتيجة الانفجار.

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