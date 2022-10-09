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https://sputnikarabic.ae/20221009/خبيرة-تحذر-من-الأطعمة-التي-تحتوي-على-نسبة-عالية-من-السكر-المخفي-1068788301.html
خبيرة تحذر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المخفي
خبيرة تحذر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المخفي
كشفت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن المنتجات التي تحتوي على سكر مخفي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:35+0000
2022-10-09T08:35+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
أغذية
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وقالت الخبيرة في مقابلة مع برنامج "مساء موسكو"، أن هذه المنتجات تشمل العسل والفواكه الحلوة والتوت.ووفقا لسولوماتينا، فإن كميات كبيرة من السكر توجد خاصة في الموز والعنب، كما أشارت إلى أن العسل مليء بالفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، وهو جيد لمرضى السكر من النوع الأول، لكنه يزيد من وزنهم بشكل أسرع.وختمت الخبيرة الروسية بأن تعاطي الأطعمة المحتوية على سكر مخفي محفوف بزيادة في مستويات الجلوكوز في الدم، والتي بالإضافة إلى السمنة تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وخطر مقاومة الأنسولين أو الإصابة بمرض السكري.
https://sputnikarabic.ae/20220920/دراسة-الشاي-يحميك-من-أمراض-القلب-والسكتة-الدماغية-والسكري-1068025333.html
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مجتمع, أمراض القلب والسكري والضغط, أغذية
مجتمع, أمراض القلب والسكري والضغط, أغذية

خبيرة تحذر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المخفي

08:35 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnia / الانتقال إلى بنك الصورالموز
الموز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnia
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كشفت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن المنتجات التي تحتوي على سكر مخفي.
وقالت الخبيرة في مقابلة مع برنامج "مساء موسكو"، أن هذه المنتجات تشمل العسل والفواكه الحلوة والتوت.
ووفقا لسولوماتينا، فإن كميات كبيرة من السكر توجد خاصة في الموز والعنب، كما أشارت إلى أن العسل مليء بالفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، وهو جيد لمرضى السكر من النوع الأول، لكنه يزيد من وزنهم بشكل أسرع.

كما حذرت الطبيبة من مخاطر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع - الأصناف اللينة من المعكرونة والسميد والأرز الأبيض والنقانق والصلصات.

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وختمت الخبيرة الروسية بأن تعاطي الأطعمة المحتوية على سكر مخفي محفوف بزيادة في مستويات الجلوكوز في الدم، والتي بالإضافة إلى السمنة تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وخطر مقاومة الأنسولين أو الإصابة بمرض السكري.
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