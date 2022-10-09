https://sputnikarabic.ae/20221009/دراسة-اكتشاف-مواد-كيميائية-دائمة-سامة-في-المبيدات-الحشرية-المتداولة-داخل-أمريكا-1068799478.html

دراسة: اكتشاف "مواد كيميائية دائمة" سامة في المبيدات الحشرية المتداولة داخل أمريكا

دراسة: اكتشاف "مواد كيميائية دائمة" سامة في المبيدات الحشرية المتداولة داخل أمريكا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن موادا كيميائية سامة تتواجد في 7 من كل 10 مبيدات حشرية تم اختبارها ‏في الولايات المتحدة.‏ 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T13:30+0000

2022-10-09T13:30+0000

2022-10-09T13:30+0000

علوم

مجتمع

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وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "Journal of Hazardous Materials Letters" إلى أن 6 من تلك المبيدات الحشرية تحتوي على ما وصفته بمستويات "عالية بشكل صارخ" من سلفونات مشبعة بـ"الفلور أوكتين"، وهو أحد أخطر مركبات السلفونات المشبعة بالفلور أوكتين.والمواد الكيميائية السامة المعروفة أيضا باسم "المواد الكيميائية الدائمة" (PFAS)، من الممكن أن تمتصها المحاصيل الزارعية، ويقول المدافعون عن الصحة العامة إن مثل هذه المستويات العالية من المبيدات الحشرية تخلق مخاطر صحية إذا انتشرت في الحقول التي يزرع فيها الغذاء.وقام معدو الدراسة من جامعة تكساس التقنية بفحص 10 مبيدات حشرية كانت تُستخدم على محصول القطن، ولكن من الممكن استخدامها أيضا في الأغذية والمحاصيل الأخرى.وقال عالم السموم البيئية والمؤلف الرئيسي، ستيف لازي، الذي كان في جامعة تكساس التقنية في وقت إجرائه للدراسة، إن "المواد الكيمائية الدائمة" تم العثور عليها في 7 من هذه المبيدات الحشرية "المستخدمة على نطاق واسع".ولم تضع وكالة حماية البيئة حدودا لـ"المواد الكيميائية الدائمة" في مبيدات الآفات، لكنها في شهر يونيو/ حزيران خفضت حدها الصحي الاستشاري في مياه الشرب إلى 0.02 جزء من الألف، وهو مستوى منخفض جدا، بحيث يشير إلى عدم وجود قدر آمن من التعرض للمركب.كما كشفت الدراسة إلى أن وكالة حماية البيئة علمت بالنتائج لأكثر من 18 شهرا، "لكن يبدو أنها لم تحقق بعد في المنتجات أو اتخذت أي إجراء ضد الشركة المصنعة للمبيدات الحشرية، وفق قولها.يشار إلى أن دراسات متعددة سابقة أثبتت أن المحاصيل تمتص "المواد الكيميائية الدائمة"، ويمكن أن يبتلعها البشر، وبدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مراقبة وجود تلك المواد داخل الأغذية منذ عام 2019، واكتشفتها في الفواكه والخضروات، لكنها لم تضع أي حدود لها.

https://sputnikarabic.ae/20210831/كيف-تضر-المبيدات-الحشرية-على-الخضراوات-بأجسامنا-وتسبب-السمنة؟-1050002147.html

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