https://sputnikarabic.ae/20221009/رؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-الأعداء-يعتبرون-طهران-الموحدة-والقوية-تهديدا-لهم-1068786056.html

رؤساء السلطات الثلاث في إيران: الأعداء يعتبرون طهران الموحدة والقوية تهديدا لهم

رؤساء السلطات الثلاث في إيران: الأعداء يعتبرون طهران الموحدة والقوية تهديدا لهم

اتفق رؤساء السلطات الثلاث في إيران التشريعية والقضائية والتنفيذية، أن "أعداء ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبرون طهران الموحدة والقوية تشكل تهديدا... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T06:40+0000

2022-10-09T06:40+0000

2022-10-09T06:40+0000

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، في القصر الرئاسي مساء أمس السبت، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وشدد رؤساء السلطات الثلاث على أن هدوء البلاد ضروري لأنشطة الناس الاقتصادية والتجارية، وأكدوا أن المجتمع الإيراني في حاجة حالية إلى وحدة جميع طبقات المجتمع، بغض النظر عن اللغة والدين والعرق للتغلب على العداء والانقسام ضد طهران، ويجب على جميع هيئات البلاد أن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.كما أعربوا عن تقديرهم للشعب الإيراني لمساهمته في جهود إحباط المؤامرات التي تهدف إلى خلق أزمات في البلاد، وأشاروا إلى أن أعداء جمهورية إيران الإسلامية يعتبرون إيران الموحدة والقوية تهديدا لمصالحهم.وشكر رؤساء السلطات الثلاث في إيران حراس الأمن على خدماتهم وجهودهم خلال الأيام والأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأمن والطمأنينة في البلاد هو أساس لأي نوع من الأنشطة التنموية والاقتصادية، وكذلك الأعمال التجارية للشعب.وألقت إيران باللوم على عناصر أجنبية في التحريض على أعمال الشغب الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وتخريب الممتلكات في عدة مدن.وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

https://sputnikarabic.ae/20221003/المرشد-الأعلى-الإيراني-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-طهران-من-تصميم-أمريكا-والنظام-الصهيوني-1068552559.html

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