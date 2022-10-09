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https://sputnikarabic.ae/20221009/رؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-الأعداء-يعتبرون-طهران-الموحدة-والقوية-تهديدا-لهم-1068786056.html
رؤساء السلطات الثلاث في إيران: الأعداء يعتبرون طهران الموحدة والقوية تهديدا لهم
رؤساء السلطات الثلاث في إيران: الأعداء يعتبرون طهران الموحدة والقوية تهديدا لهم
اتفق رؤساء السلطات الثلاث في إيران التشريعية والقضائية والتنفيذية، أن "أعداء ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبرون طهران الموحدة والقوية تشكل تهديدا... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T06:40+0000
2022-10-09T06:40+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، في القصر الرئاسي مساء أمس السبت، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وشدد رؤساء السلطات الثلاث على أن هدوء البلاد ضروري لأنشطة الناس الاقتصادية والتجارية، وأكدوا أن المجتمع الإيراني في حاجة حالية إلى وحدة جميع طبقات المجتمع، بغض النظر عن اللغة والدين والعرق للتغلب على العداء والانقسام ضد طهران، ويجب على جميع هيئات البلاد أن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.كما أعربوا عن تقديرهم للشعب الإيراني لمساهمته في جهود إحباط المؤامرات التي تهدف إلى خلق أزمات في البلاد، وأشاروا إلى أن أعداء جمهورية إيران الإسلامية يعتبرون إيران الموحدة والقوية تهديدا لمصالحهم.وشكر رؤساء السلطات الثلاث في إيران حراس الأمن على خدماتهم وجهودهم خلال الأيام والأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأمن والطمأنينة في البلاد هو أساس لأي نوع من الأنشطة التنموية والاقتصادية، وكذلك الأعمال التجارية للشعب.وألقت إيران باللوم على عناصر أجنبية في التحريض على أعمال الشغب الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وتخريب الممتلكات في عدة مدن.وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
https://sputnikarabic.ae/20221003/المرشد-الأعلى-الإيراني-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-طهران-من-تصميم-أمريكا-والنظام-الصهيوني-1068552559.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

رؤساء السلطات الثلاث في إيران: الأعداء يعتبرون طهران الموحدة والقوية تهديدا لهم

06:40 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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اتفق رؤساء السلطات الثلاث في إيران التشريعية والقضائية والتنفيذية، أن "أعداء ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبرون طهران الموحدة والقوية تشكل تهديدا لمصالحهم".‏
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس السلطة التشريعية، محمد باقر قاليباف، في القصر الرئاسي مساء أمس السبت، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وشدد رؤساء السلطات الثلاث على أن هدوء البلاد ضروري لأنشطة الناس الاقتصادية والتجارية، وأكدوا أن المجتمع الإيراني في حاجة حالية إلى وحدة جميع طبقات المجتمع، بغض النظر عن اللغة والدين والعرق للتغلب على العداء والانقسام ضد طهران، ويجب على جميع هيئات البلاد أن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.
كما أعربوا عن تقديرهم للشعب الإيراني لمساهمته في جهود إحباط المؤامرات التي تهدف إلى خلق أزمات في البلاد، وأشاروا إلى أن أعداء جمهورية إيران الإسلامية يعتبرون إيران الموحدة والقوية تهديدا لمصالحهم.
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
المرشد الأعلى الإيراني: أعمال الشغب الأخيرة في طهران من تصميم أمريكا والنظام الصهيوني
3 أكتوبر, 10:41 GMT
وشكر رؤساء السلطات الثلاث في إيران حراس الأمن على خدماتهم وجهودهم خلال الأيام والأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأمن والطمأنينة في البلاد هو أساس لأي نوع من الأنشطة التنموية والاقتصادية، وكذلك الأعمال التجارية للشعب.
وألقت إيران باللوم على عناصر أجنبية في التحريض على أعمال الشغب الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وتخريب الممتلكات في عدة مدن.
وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
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