https://sputnikarabic.ae/20221009/رئيسة-وزراء-إستونيا-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-يصبح-أصعب-1068783929.html
رئيسة وزراء إستونيا: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب
رئيسة وزراء إستونيا: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب
أكدت رئيس وزراء إستونيا، كاي كالاس، أن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T03:20+0000
2022-10-09T03:20+0000
2022-10-09T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار إستونيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الأحد، "يصبح أصعب وأصعب فرض عقوبات جديدة. لم يبق الكثير من الأشياء يمكننا أن نفرض عقوبات ضدها، هذه المشكلة".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-روسيا-تحل-مسائل-الأمن-الغذائي-بنجاح-ولديها-استعداد-لمساعدة-أفقر-الدول-النامية-1068781866.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إستونيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار إستونيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
رئيسة وزراء إستونيا: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب
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أكدت رئيس وزراء إستونيا، كاي كالاس، أن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب.
موسكو – سبوتنيك. وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الأحد، "يصبح أصعب وأصعب فرض عقوبات جديدة
. لم يبق الكثير من الأشياء يمكننا أن نفرض عقوبات ضدها، هذه المشكلة".
وأشارت المتحدثة أيضا إلى أن الحفاظ على الوحدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات أيضا أصبح أصعب.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.