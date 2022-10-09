https://sputnikarabic.ae/20221009/رئيس-الجمعية-الوطنية-في-زيمبابوي-سنواصل-دعمنا-لروسيا-بعد-استفتاءات-الانضمام-إليها-1068785372.html

رئيس الجمعية الوطنية في زيمبابوي: سنواصل دعمنا لروسيا بعد استفتاءات الانضمام إليها

رئيس الجمعية الوطنية في زيمبابوي: سنواصل دعمنا لروسيا بعد استفتاءات الانضمام إليها

أكد رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لجمهورية زيمبابوي، جاكوب موديندا، أن بلاده ستواصل دعمها لروسيا عقب الاستفتاءات التي تمت في بعض المناطق من أجل الانضمام... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T06:08+0000

2022-10-09T06:08+0000

2022-10-09T06:08+0000

العالم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

زيمبابوي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102752/68/1027526839_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_29417f3ab5f98169f496916fc1472b5c.jpg

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها موديندا لوكالة "سبوتنيك" فإن زيمبابوي ستواصل دعمها لروسيا بعد الاستفتاءات التي أجريت في العديد من المناطق للانضمام إليها.وقال موديندا: "زيمبابوي، حتى قبل الاستفتاء، كانت إلى جانب روسيا من حيث فهم السبب الجذري للصراع. ... زيمبابوي وروسيا ضحيتان للعقوبات، لذا فهما رفيقان في معركة العقوبات".ومع ذلك، أشار المسؤول الزيمبابوي إلى أن بعض المؤسسات في بلاده لم تدل بأي تصريحات رسمية بشأن الاعتراف بنتائج الاستفتاء، لأن الاعتراف بنتائج العمليات الدولية المختلفة يبدأ من قبل مجلس الوزراء نيابة عن رئيس زيمبابوي ولا يمكن لفروع الحكومة الأخرى الإدلاء بأي تصريحات، لحين إعلان مجلس الوزراء قراره فيها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيه، قد وقعوا في الـ30 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين أيدت أن تصبح تلك البلاد جزءًا من روسيا.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم نشر نص الدستور المحدث لروسيا، حيث تمت الإشارة إلى منطقتي زابوروجيه، وخيرسون، وكذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كجزء من روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20190115/زيمبابوي-ترغب-توطيد-العلاقات-روسيا-1038261254.html

زيمبابوي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, زيمبابوي