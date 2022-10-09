https://sputnikarabic.ae/20221009/روسيا-تختبر-أحدث-سفينة-صواريخ-مزودة-بـكاليبر-1068787650.html
روسيا تختبر أحدث سفينة صواريخ مزودة بـ"كاليبر"
روسيا تختبر أحدث سفينة صواريخ مزودة بـ"كاليبر"
تخضع أحدث سفينة صواريخ صغيرة "غراد"، تم بناؤها لأسطول البلطيق في حوض بناء السفن في زيلينودولسك، لبرنامج اختبار في حقول تدريب الأساطيل البحرية في منطقة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:08+0000
2022-10-09T08:08+0000
2022-10-09T08:08+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ووفقا لما ورد في قسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، فإن السفينة من المشروع 21631 "بويان-إم"، حاملة صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، ستصبح جزءًا من أسطول البلطيق وستناوب في قسم سفن الصواريخ والقوارب التابعة لقاعدة بحر البلطيق.تخضع السفينة الآن لتجارب المصنع البحرية. يتحقق الطاقم، جنبًا إلى جنب مع فريق المصنع، من قابلية تشغيل الأنظمة والآليات في البحر، لا سيما محطة الطاقة، ومعدات التوجيه، والآليات المساعدة، ومعدات الاتصالات والملاحة، وجهاز التثبيت.بعد ذلك، ستجرى اختبارات السرعة والقدرة على المناورة للسفينة، وفي المراحل الأخيرة - مجمع إطلاق النار على الأهداف البحرية والجوية. وتشارك السفن وسفن الدعم وقوات الإنقاذ والطيران البحري لأسطول البلطيق في تقديم الاختبارات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا تختبر أحدث سفينة صواريخ مزودة بـ"كاليبر"
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تخضع أحدث سفينة صواريخ صغيرة "غراد"، تم بناؤها لأسطول البلطيق في حوض بناء السفن في زيلينودولسك، لبرنامج اختبار في حقول تدريب الأساطيل البحرية في منطقة كالينينغراد الروسية.
ووفقا لما ورد في قسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، فإن السفينة من المشروع 21631 "بويان-إم"، حاملة صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، ستصبح جزءًا من أسطول البلطيق وستناوب في قسم سفن الصواريخ والقوارب التابعة لقاعدة بحر البلطيق.
تخضع السفينة الآن لتجارب المصنع البحرية. يتحقق الطاقم، جنبًا إلى جنب مع فريق المصنع، من قابلية تشغيل الأنظمة والآليات في البحر، لا سيما محطة الطاقة، ومعدات التوجيه، والآليات المساعدة، ومعدات الاتصالات والملاحة، وجهاز التثبيت.
بعد ذلك، ستجرى اختبارات السرعة والقدرة على المناورة للسفينة، وفي المراحل الأخيرة - مجمع إطلاق النار على الأهداف البحرية والجوية. وتشارك السفن وسفن الدعم وقوات الإنقاذ والطيران البحري لأسطول البلطيق في تقديم الاختبارات.