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https://sputnikarabic.ae/20221009/زلزال-بقوة-51-درجة-يهز-اليونان-1068783109.html
زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان
زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع قرب مدينة باتراس جنوب غربي اليونان. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T00:18+0000
2022-10-09T00:18+0000
اليونان
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وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند خط طول 38.31 شمالا ودائرة عرض 22.52 شرقا.وذكر المركز أن عمق الزلزال كان على بعد 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر مادية بعد.
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زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان

00:18 GMT 09.10.2022
© AP Photo / Harry Nakosصورة للأرشيف.. تداعيات زلزال ضرب جزيرة كريت، اليونان 27 سبتمبر 2021
صورة للأرشيف.. تداعيات زلزال ضرب جزيرة كريت، اليونان 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Harry Nakos
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع قرب مدينة باتراس جنوب غربي اليونان.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند خط طول 38.31 شمالا ودائرة عرض 22.52 شرقا.
وذكر المركز أن عمق الزلزال كان على بعد 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر مادية بعد.
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