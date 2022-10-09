https://sputnikarabic.ae/20221009/زلزال-بقوة-51-درجة-يهز-اليونان-1068783109.html

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز اليونان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.1 درجة وقع قرب مدينة باتراس جنوب غربي اليونان. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

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اليونان

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وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند خط طول 38.31 شمالا ودائرة عرض 22.52 شرقا.وذكر المركز أن عمق الزلزال كان على بعد 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر مادية بعد.

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