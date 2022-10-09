https://sputnikarabic.ae/20221009/زيمبابوي-تعتزم-بدء-رحلات-جوية-مباشرة-مع-روسيا-1068787854.html
زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا
زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا
قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في زيمبابوي، جاكوب موديندا، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة مع روسيا. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:17+0000
2022-10-09T08:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف موديندا لوكالة "سبوتنيك": "نعمل على هذا الأمر".وأكد أن زيمبابوي ترحب بإطلاق رحلات جوية مباشرة من جانب شركات روسية إلى البلاد.ولكن في نفس الوقت، أوضح موديندا أن "المسألة تتطلب دراسة ثنائية بشكل متكامل بين وزارتي السياحة والنقل في البلدين".وأعرب رئيس البرلمان في زيمبابوي عن أمله في تسريع العمل في هذه المسألة، وأن تتمكن شركات النقل الجوي في البلدين قريبا من القيام بتلك الرحلات.
https://sputnikarabic.ae/20221009/رئيس-الجمعية-الوطنية-في-زيمبابوي-سنواصل-دعمنا-لروسيا-بعد-استفتاءات-الانضمام-إليها-1068785372.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا
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قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في زيمبابوي، جاكوب موديندا، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف موديندا لوكالة "سبوتنيك
": "نعمل على هذا الأمر".
وأكد أن زيمبابوي ترحب بإطلاق رحلات جوية مباشرة من جانب شركات روسية إلى البلاد.
ولكن في نفس الوقت، أوضح موديندا أن "المسألة تتطلب دراسة ثنائية بشكل متكامل بين وزارتي السياحة والنقل في البلدين".
وأعرب رئيس البرلمان في زيمبابوي
عن أمله في تسريع العمل في هذه المسألة، وأن تتمكن شركات النقل الجوي في البلدين قريبا من القيام بتلك الرحلات.