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زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا
زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا
قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في زيمبابوي، جاكوب موديندا، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة مع روسيا. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف موديندا لوكالة "سبوتنيك": "نعمل على هذا الأمر".وأكد أن زيمبابوي ترحب بإطلاق رحلات جوية مباشرة من جانب شركات روسية إلى البلاد.ولكن في نفس الوقت، أوضح موديندا أن "المسألة تتطلب دراسة ثنائية بشكل متكامل بين وزارتي السياحة والنقل في البلدين".وأعرب رئيس البرلمان في زيمبابوي عن أمله في تسريع العمل في هذه المسألة، وأن تتمكن شركات النقل الجوي في البلدين قريبا من القيام بتلك الرحلات.
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زيمبابوي تعتزم بدء رحلات جوية مباشرة مع روسيا

08:17 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في زيمبابوي، جاكوب موديندا، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف موديندا لوكالة "سبوتنيك": "نعمل على هذا الأمر".
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وأكد أن زيمبابوي ترحب بإطلاق رحلات جوية مباشرة من جانب شركات روسية إلى البلاد.
ولكن في نفس الوقت، أوضح موديندا أن "المسألة تتطلب دراسة ثنائية بشكل متكامل بين وزارتي السياحة والنقل في البلدين".

وأعرب رئيس البرلمان في زيمبابوي عن أمله في تسريع العمل في هذه المسألة، وأن تتمكن شركات النقل الجوي في البلدين قريبا من القيام بتلك الرحلات.
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