عربي
https://sputnikarabic.ae/20221009/سفير-الصين-في-أمريكا-يشكر-إيلون-ماسك-على-مقترحه-بشأن-أزمة-تايوان-1068806790.html
سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان
سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان
شكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على اقتراحه إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان كحل محتمل للأزمة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T17:07+0000
2022-10-09T17:07+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067997676_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_6ad5e342610af692cb0d884e308446c0.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكتب تشين على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر إيلون ماسك على دعوته للسلام عبر مضيق تايوان وفكرته حول إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان".وأشار السفير إلى أن تايوان "ستتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة ومساحة واسعة للتنمية" إذا اختارت الاتحاد مع الصين. تقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وتحذر من تنامي دعوات الانفصالية، متعهدة بإعادة التوحيد معها بالقوة إذا لزم الأمر.في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اقترح ماسك إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان (الصين)، والتي ستكون "مقبولة بشكل معقول" وأكثر مرونة من حالة هونغ كونغ، كحل سلمي للتوترات بين الصين وتايوان.وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية يوم السبت، إن مشكلة تايوان شأن محلي للصين وأن بكين ستلتزم بإعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة على أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".تصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067997676_104:0:1072:726_1920x0_80_0_0_6aee504823ba323d9538aa8bc416b515.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, إيلون ماسك
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, إيلون ماسك

سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان

17:07 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL GONZALEZرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL GONZALEZ
تابعنا عبرTelegram
شكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على اقتراحه إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان كحل محتمل للأزمة القائمة منذ فترة طويلة بين بكين وتايبيه.
موسكو- سبوتنيك. وكتب تشين على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر إيلون ماسك على دعوته للسلام عبر مضيق تايوان وفكرته حول إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان".
وأشار السفير إلى أن تايوان "ستتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة ومساحة واسعة للتنمية" إذا اختارت الاتحاد مع الصين. تقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وتحذر من تنامي دعوات الانفصالية، متعهدة بإعادة التوحيد معها بالقوة إذا لزم الأمر.
في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اقترح ماسك إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان (الصين)، والتي ستكون "مقبولة بشكل معقول" وأكثر مرونة من حالة هونغ كونغ، كحل سلمي للتوترات بين الصين وتايوان.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
أمريكا تحث الصين على استئناف الحوار الثنائي بعد تعليقه بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان
29 سبتمبر, 21:09 GMT
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية يوم السبت، إن مشكلة تايوان شأن محلي للصين وأن بكين ستلتزم بإعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة على أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
تصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала