https://sputnikarabic.ae/20221009/سفير-الصين-في-أمريكا-يشكر-إيلون-ماسك-على-مقترحه-بشأن-أزمة-تايوان-1068806790.html
سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان
سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان
شكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على اقتراحه إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان كحل محتمل للأزمة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T17:07+0000
2022-10-09T17:07+0000
2022-10-09T17:07+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
إيلون ماسك
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موسكو- سبوتنيك. وكتب تشين على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر إيلون ماسك على دعوته للسلام عبر مضيق تايوان وفكرته حول إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان".وأشار السفير إلى أن تايوان "ستتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة ومساحة واسعة للتنمية" إذا اختارت الاتحاد مع الصين. تقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وتحذر من تنامي دعوات الانفصالية، متعهدة بإعادة التوحيد معها بالقوة إذا لزم الأمر.في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اقترح ماسك إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان (الصين)، والتي ستكون "مقبولة بشكل معقول" وأكثر مرونة من حالة هونغ كونغ، كحل سلمي للتوترات بين الصين وتايوان.وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية يوم السبت، إن مشكلة تايوان شأن محلي للصين وأن بكين ستلتزم بإعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة على أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".تصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, إيلون ماسك
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, إيلون ماسك
سفير الصين في أمريكا يشكر إيلون ماسك على مقترحه بشأن أزمة تايوان
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شكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على اقتراحه إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان كحل محتمل للأزمة القائمة منذ فترة طويلة بين بكين وتايبيه.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب تشين على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر إيلون ماسك على دعوته للسلام عبر مضيق تايوان وفكرته حول إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان".
وأشار السفير إلى أن تايوان "ستتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة ومساحة واسعة للتنمية" إذا اختارت الاتحاد مع الصين. تقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وتحذر من تنامي دعوات الانفصالية، متعهدة بإعادة التوحيد معها بالقوة إذا لزم الأمر.
في مقابلة يوم الجمعة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اقترح ماسك
إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان (الصين)، والتي ستكون "مقبولة بشكل معقول" وأكثر مرونة من حالة هونغ كونغ، كحل سلمي للتوترات بين الصين وتايوان.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية يوم السبت، إن مشكلة تايوان شأن محلي للصين وأن بكين ستلتزم بإعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة على أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
تصاعدت التوترات حول تايوان
بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.