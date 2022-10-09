https://sputnikarabic.ae/20221009/شركة-مرافق-السعودية-تطرح-ثاني-أكبر-بيع-للأسهم-في-المملكة-خلال-2022-1068788997.html
شركة "مرافق" السعودية تطرح ثاني أكبر بيع للأسهم في المملكة خلال 2022
شركة "مرافق" السعودية تطرح ثاني أكبر بيع للأسهم في المملكة خلال 2022
تسعى شركة "مرافق" السعودية، التي من أبرز مساهميها "أرامكو" و"سابك"، إلى جمع ما يصل إلى 897 مليون دولار من طرح عام أولي، ليكون هو ثاني أكبر بيع للأسهم في... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:06+0000
2022-10-09T09:06+0000
2022-10-09T09:06+0000
اقتصاد
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056882790_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1441b9e073ea7d71342f905d31a963d.jpg
ولفتت الشركة في بيان لها إلى أن "شركة مرافق الكهرباء والماء للجبيل وينبع كما تعرف رسميا، حددت النطاق السعري لاكتتابها العام الأولي بين 10.9 دولار أمريكي و46 ريال سعودي للسهم".وتهدف "مرافق" إلى أن تجمع بعد الاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول" مبلغ 897 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وافتتح بناء سجل الاكتتاب العام لشركة "مرافق" اليوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 14 أكتوبر، بعد ذلك سيكون هناك عرض تجزئة من 26 إلى 29 أكتوبر.ووظفت "مرافق" بنوكا بما في ذلك "إنش إس بي سي هولندنغز" و"الرياض كابيتال" لإدارة عملية الاكتتاب العام.والمساهمون الذين يمتلكون 5 في المئة أو أكثر في شركة "مرافق" هم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أرامكو" السعودية للطاقة، والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية.وأضاف بيان "مرافق" أن "الطرح يتكون من 73.094.500 سهم تمثل 29.24 في المئة من الأسهم العادية الحالية للشركة، ليتم بيعها من قبل المساهمين الأربعة الحاليين".ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة "مرافق" هو ثاني أكبر اكتتاب في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، منذ أن جمعت شركة "النهدي" الطبية 1.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار 2022، وفقا لـ"بلومبرغ"، وذلك منذ أن جمعت "أرامكو" السعودية ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2019.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056882790_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_04018f56610e8c10b11c01e99d626820.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية
شركة "مرافق" السعودية تطرح ثاني أكبر بيع للأسهم في المملكة خلال 2022
تابعنا عبر
تسعى شركة "مرافق" السعودية، التي من أبرز مساهميها "أرامكو" و"سابك"، إلى جمع ما يصل إلى 897 مليون دولار من طرح عام أولي، ليكون هو ثاني أكبر بيع للأسهم في المملكة خلال العام الحالي.
ولفتت الشركة في بيان لها إلى أن "شركة مرافق الكهرباء والماء للجبيل وينبع كما تعرف رسميا، حددت النطاق السعري لاكتتابها العام الأولي بين 10.9 دولار أمريكي و46 ريال سعودي للسهم".
وتهدف "مرافق" إلى أن تجمع بعد الاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول" مبلغ 897 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وافتتح بناء سجل الاكتتاب العام لشركة "مرافق" اليوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 14 أكتوبر، بعد ذلك سيكون هناك عرض تجزئة من 26 إلى 29 أكتوبر.
ووظفت "مرافق" بنوكا بما في ذلك "إنش إس بي سي هولندنغز" و"الرياض كابيتال" لإدارة عملية الاكتتاب العام.
والمساهمون الذين يمتلكون 5 في المئة أو أكثر في شركة "مرافق" هم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أرامكو" السعودية للطاقة، والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية.
وأضاف بيان "مرافق" أن "الطرح يتكون من 73.094.500 سهم تمثل 29.24 في المئة من الأسهم العادية الحالية للشركة، ليتم بيعها من قبل المساهمين الأربعة الحاليين".
ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة "مرافق" هو ثاني أكبر اكتتاب في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، منذ أن جمعت شركة "النهدي" الطبية 1.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار 2022، وفقا لـ"بلومبرغ"، وذلك منذ أن جمعت "أرامكو" السعودية ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2019.