https://sputnikarabic.ae/20221009/قراصنة-يخترقون-التلفزيون-الإيراني-بصور-تطالب-خامنئي-بمغادرة-البلاد-1068789389.html
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد
اخترق ناشطون إلكترونيون مؤيدون لموجة الاحتجاجات النسائية في إيران، بثا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، بتركيب دوائر التصويب وألسنة اللهب على وجه المرشد... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:11+0000
2022-10-09T09:11+0000
2022-10-09T09:11+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:451:2731:1987_1920x0_80_0_0_c423f5ce5052565ba6586628b8fc1239.jpg
وعلى شاشة البث الذي بدأ في التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي ظهرت رسالة على الشاشة تقول: "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا"، في الوقت الذي أثار موت الشابة مهسا أميني موجة احتجاجات جديدة في طهران ومدن أخرى.قاطع الاختراق لقطات لاجتماع خامنئي مع مسؤولي الدولة، وتبنى عملية الاختراق مجموعة قرصنة أطلقت على نفسها اسم "عدالة علي"، التي أضافت شعارا أعلى يمين الشاشة يقول "انضم إلينا وانهض"، بحسب "فرانس برس".أظهرت الصور أيضا التي ظلت على الشاشة لعدة ثوان، صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث فتيات أخريات قتلن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات.كما أضاف القراصنة رسالة على الشاشة تحث خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والهروب من الدولة قائلين: "حان الوقت لتجمع أثاثك من شارع باستير وتعثر على مكان آخر لأسرتك خارج إيران".واشتعل الغضب في البلاد بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.
https://sputnikarabic.ae/20221003/بايدن-يتوعد-إيران-بمزيد-من-العقوبات-هذا-الأسبوع-بسبب-الاحتجاجات-1068583754.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cece5651a9651e48f22489256de5133b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد
تابعنا عبر
اخترق ناشطون إلكترونيون مؤيدون لموجة الاحتجاجات النسائية في إيران، بثا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، بتركيب دوائر التصويب وألسنة اللهب على وجه المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى شاشة البث الذي بدأ في التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي ظهرت رسالة على الشاشة تقول: "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا"، في الوقت الذي أثار موت الشابة مهسا أميني موجة احتجاجات جديدة في طهران ومدن أخرى.
قاطع الاختراق لقطات لاجتماع خامنئي مع مسؤولي الدولة، وتبنى عملية الاختراق مجموعة قرصنة أطلقت على نفسها اسم "عدالة علي"، التي أضافت شعارا أعلى يمين الشاشة يقول "انضم إلينا وانهض"، بحسب "فرانس برس".
أظهرت الصور أيضا التي ظلت على الشاشة لعدة ثوان، صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث فتيات أخريات قتلن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من
الاضطرابات.
كما أضاف القراصنة رسالة على الشاشة تحث خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والهروب من الدولة قائلين: "حان الوقت لتجمع أثاثك من شارع باستير وتعثر على مكان آخر لأسرتك خارج إيران".
واشتعل الغضب في البلاد بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.