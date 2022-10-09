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https://sputnikarabic.ae/20221009/قراصنة-يخترقون-التلفزيون-الإيراني-بصور-تطالب-خامنئي-بمغادرة-البلاد-1068789389.html
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد
اخترق ناشطون إلكترونيون مؤيدون لموجة الاحتجاجات النسائية في إيران، بثا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، بتركيب دوائر التصويب وألسنة اللهب على وجه المرشد... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:11+0000
2022-10-09T09:11+0000
أخبار إيران
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وعلى شاشة البث الذي بدأ في التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي ظهرت رسالة على الشاشة تقول: "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا"، في الوقت الذي أثار موت الشابة مهسا أميني موجة احتجاجات جديدة في طهران ومدن أخرى.قاطع الاختراق لقطات لاجتماع خامنئي مع مسؤولي الدولة، وتبنى عملية الاختراق مجموعة قرصنة أطلقت على نفسها اسم "عدالة علي"، التي أضافت شعارا أعلى يمين الشاشة يقول "انضم إلينا وانهض"، بحسب "فرانس برس".أظهرت الصور أيضا التي ظلت على الشاشة لعدة ثوان، صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث فتيات أخريات قتلن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات.كما أضاف القراصنة رسالة على الشاشة تحث خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والهروب من الدولة قائلين: "حان الوقت لتجمع أثاثك من شارع باستير وتعثر على مكان آخر لأسرتك خارج إيران".واشتعل الغضب في البلاد بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.
https://sputnikarabic.ae/20221003/بايدن-يتوعد-إيران-بمزيد-من-العقوبات-هذا-الأسبوع-بسبب-الاحتجاجات-1068583754.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني بصور تطالب خامنئي بمغادرة البلاد

09:11 GMT 09.10.2022
© AFP 2022متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022
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اخترق ناشطون إلكترونيون مؤيدون لموجة الاحتجاجات النسائية في إيران، بثا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، بتركيب دوائر التصويب وألسنة اللهب على وجه المرشد الأعلى علي خامنئي.
وعلى شاشة البث الذي بدأ في التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي ظهرت رسالة على الشاشة تقول: "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا"، في الوقت الذي أثار موت الشابة مهسا أميني موجة احتجاجات جديدة في طهران ومدن أخرى.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
بايدن يتوعد إيران بمزيد من العقوبات هذا الأسبوع بسبب الاحتجاجات
3 أكتوبر, 22:55 GMT
قاطع الاختراق لقطات لاجتماع خامنئي مع مسؤولي الدولة، وتبنى عملية الاختراق مجموعة قرصنة أطلقت على نفسها اسم "عدالة علي"، التي أضافت شعارا أعلى يمين الشاشة يقول "انضم إلينا وانهض"، بحسب "فرانس برس".
أظهرت الصور أيضا التي ظلت على الشاشة لعدة ثوان، صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث فتيات أخريات قتلن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات.
كما أضاف القراصنة رسالة على الشاشة تحث خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والهروب من الدولة قائلين: "حان الوقت لتجمع أثاثك من شارع باستير وتعثر على مكان آخر لأسرتك خارج إيران".
واشتعل الغضب في البلاد بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.
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