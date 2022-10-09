https://sputnikarabic.ae/20221009/كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تدريبات-الأسلحة-النووية-التكتيكية-ويرد-على-تصريحات-واشنطن-1068811351.html
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات الأسلحة النووية التكتيكية ويرد على تصريحات واشنطن
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات الأسلحة النووية التكتيكية ويرد على تصريحات واشنطن
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد التدريبات العسكرية لوحدات الأسلحة النووية... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T22:10+0000
2022-10-09T22:10+0000
2022-10-09T22:41+0000
كوريا الشمالية
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وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قدم كيم "توجيهات ميدانية" للتدريبات التي أجريت في الفترة من 25 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات بحرية مشتركة واسعة النطاق في البحر الشرقي تضم حاملة طائرات، مدمرة إيجيس وغواصة تعمل بالطاقة النووية.يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الدفاع-اليابانية-لا-تستبعد-أن-تكون-كوريا-الديمقراطية-قد-أطلقت-صواريخ-باليستية-من-غواصة-1068784211.html
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كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يشرف على تدريبات الأسلحة النووية التكتيكية ويرد على تصريحات واشنطن
22:10 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 22:41 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد التدريبات العسكرية لوحدات الأسلحة النووية التكتيكية.
وبحسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، قدم كيم "توجيهات ميدانية" للتدريبات
التي أجريت في الفترة من 25 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات بحرية مشتركة واسعة النطاق في البحر الشرقي تضم حاملة طائرات، مدمرة إيجيس وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
ونقل عن كيم قوله ردا على تصريحات واشنطن بشأن إجراء محادثات، إنه لا يشعر بالحاجة لإجراء حوار مع الأعداء وليس هناك ما يمكن التحدث عنه.
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.
وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".
وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".
لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة.