https://sputnikarabic.ae/20221009/لاستكشاف-الشمس-بكين-تطلق-قمرا-اصطناعيا-جديدا-1068792506.html
لاستكشاف الشمس... بكين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا
لاستكشاف الشمس... بكين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا
أطلقت الصين قمرا اصطناعيا من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد لاستكشاف أسرار الشمس. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:48+0000
2022-10-09T10:48+0000
2022-10-09T10:48+0000
العالم
علوم
الصين
قمر اصطناعي
الشمس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049276853_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80a416d43c20f1ea6ec78450a66c785f.jpg
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإنه تم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S)، الذي يُطلق عليه اسم "كوافو-1" باللغة الصينية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.وأضافت الوكالة أنه بعد فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر من الاختبار، سيبدأ القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 859 كغ التشغيل العادي على بُعد 720 كم من الأرض لدراسة السببية بين المجال المغناطيسي الشمسي وظاهرتين انفجاريتين رئيسيتين، وهما التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وبالتالي توفير دعم البيانات للتنبؤ بطقس الفضاء.وتم تصميم المسبار الشمسي، الذي لا يقل عمره المتوقع عن أربع سنوات، لتجميع وإعادة إرسال حوالي 500 جيغا بايت من البيانات في غضون يوم واحد، وهو ما يعادل عشرات الآلاف من الصور عالية الجودة.وأثناء تشغيله في المدار، ستتلقى ثلاث محطات أرضية في مدن سانيا وكاشغر وبكين، البعيدة عن بعضها البعض، بيانات من الفضاء قبل إرسالها في حزم على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى كمبيوتر فائق بقوة 2048 نواة مثبت في مرصد الجبل الأرجواني، لفك التشفير.
https://sputnikarabic.ae/20220917/المسبار-القمري-الصيني-يكتشف-نسبة-عالية-من-الماء-في-مواد-قمرية-1067852059.html
الصين
الشمس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049276853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d73b2e305cf7c4bc4249218a6e50176b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, علوم, الصين, قمر اصطناعي, الشمس
العالم, علوم, الصين, قمر اصطناعي, الشمس
لاستكشاف الشمس... بكين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا
تابعنا عبر
أطلقت الصين قمرا اصطناعيا من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد لاستكشاف أسرار الشمس.
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإنه تم إطلاق "المرصد الشمسي الفضائي المتقدم" (ASO-S)، الذي يُطلق عليه اسم "كوافو-1" باللغة الصينية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" في الساعة 07:43 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل إلى مداره المخطط بنجاح.
وأضافت الوكالة
أنه بعد فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر من الاختبار، سيبدأ القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 859 كغ التشغيل العادي على بُعد 720 كم من الأرض لدراسة السببية بين المجال المغناطيسي الشمسي وظاهرتين انفجاريتين رئيسيتين، وهما التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وبالتالي توفير دعم البيانات للتنبؤ بطقس الفضاء.
وتم تصميم المسبار الشمسي، الذي لا يقل عمره المتوقع عن أربع سنوات، لتجميع وإعادة إرسال حوالي 500 جيغا بايت من البيانات في غضون يوم واحد، وهو ما يعادل عشرات الآلاف من الصور عالية الجودة.
وقال هوانغ يوي، كبير المصممين المساعدين لنظام التطبيق العلمي للمرصد الشمسي: "تلتقط أجهزة الكشف الموجودة على متن المرصد الشمسي صورا كل بضع ثوانٍ أو دقائق، وخلال الانفجارات الشمسية، يمكن لأجهزة الكشف زيادة سرعة الغالق لديها بسرعة تصل إلى ثانية واحدة فقط لالتقاط الأنشطة الشمسية بمزيد من التفاصيل".
وأثناء تشغيله في المدار، ستتلقى ثلاث محطات أرضية في مدن سانيا وكاشغر وبكين، البعيدة عن بعضها البعض، بيانات من الفضاء قبل إرسالها في حزم على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى كمبيوتر فائق بقوة 2048 نواة مثبت في مرصد الجبل الأرجواني، لفك التشفير.