https://sputnikarabic.ae/20221009/محطة-نووية-كورية-جنوبية-تنجح-في-الربط-مع-شبكة-كهرباء-الإمارات-1068785661.html
توصيل محطة نووية كورية جنوبية بنجاح مع شبكة كهرباء الإمارات
توصيل محطة نووية كورية جنوبية بنجاح مع شبكة كهرباء الإمارات
أعلنت المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، اليوم الأحد، أن محطتها الثالثة ضمن محطات "براكة" للطاقة النووية، التي بنتها سيئول في دولة الامارات العربية... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T06:28+0000
2022-10-09T06:28+0000
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وأشارت "كيبكو" إلى أن المحطة الثالثة بدأت عملياتها الشهر الماضي، وقدمت أول ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في العام المقبل 2023، بعد إجراءها المزيد من الاختبارات.والمحطة الثالثة هي واحدة من 4 مفاعلات نووية يجري بناؤها في براكة بالإمارات، بموجب عقد قيمته 20 مليار دولار أمريكي، فازت به شركة "كيبكو" في عام 2009، ويمثل المشروع أول تصدير لكوريا الجنوبية لمنتج محلي، عبارة عن محطة للطاقة الذرية التجارية.وبدأت أولى محطات شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية في "براكة" بالإمارات العربية المتحدة عملياتها التجارية في أبريل/ نيسان 2021، بينما بدأت محطتها الثانية العمل في مارس/ آذار 2022.وستضيف المحطة الثالثة في "براكة" التي تم ربطها مؤخرا 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات، وبذلك يصل إجمالي إنتاج المحطة إلى 4200 ميغاوات، بحسب تقديرات شركة "كيبكو".وعندما تصبح المحطات الأربع قيد التشغيل التجاري، ستنتج محطة "براكة" ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تساعد في ضمان استدامة الطاقة في الإمارات، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى "صفر-انبعاثات"، وفقا لـ"يونهاب".
https://sputnikarabic.ae/20211116/الإمارات-تعلن-صفقة-عسكرية-كبرى-مع-كوريا-الجنوبية-1050720558.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية
توصيل محطة نووية كورية جنوبية بنجاح مع شبكة كهرباء الإمارات
06:28 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، اليوم الأحد، أن محطتها الثالثة ضمن محطات "براكة" للطاقة النووية، التي بنتها سيئول في دولة الامارات العربية المتحدة، تم توصيلها بنجاح بشبكة نقل الطاقة التابعة للدولة الخليجية.
وأشارت "كيبكو" إلى أن المحطة الثالثة بدأت عملياتها الشهر الماضي، وقدمت أول ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في العام المقبل 2023، بعد إجراءها المزيد من الاختبارات.
والمحطة الثالثة هي واحدة من 4 مفاعلات نووية يجري بناؤها في براكة بالإمارات، بموجب عقد قيمته 20 مليار دولار أمريكي، فازت به شركة "كيبكو" في عام 2009، ويمثل المشروع أول تصدير لكوريا الجنوبية لمنتج محلي، عبارة عن محطة للطاقة الذرية التجارية.
16 نوفمبر 2021, 13:58 GMT
وبدأت أولى محطات شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية في "براكة" بالإمارات العربية المتحدة عملياتها التجارية في أبريل/ نيسان 2021، بينما بدأت محطتها الثانية العمل في مارس/ آذار 2022.
وستضيف المحطة الثالثة في "براكة" التي تم ربطها مؤخرا 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات، وبذلك يصل إجمالي إنتاج المحطة إلى 4200 ميغاوات، بحسب تقديرات شركة "كيبكو".
وعندما تصبح المحطات الأربع قيد التشغيل التجاري، ستنتج محطة "براكة" ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تساعد في ضمان استدامة الطاقة في الإمارات، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى "صفر-انبعاثات"، وفقا لـ"يونهاب".