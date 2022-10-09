https://sputnikarabic.ae/20221009/محللون-الاقتصاد-البريطاني-سيظل-في-حالة-وهن-حتى-عام-2024-على-الأقل-1068799235.html

محللون: الاقتصاد البريطاني سيظل في حالة وهن حتى عام 2024 على الأقل

محللون: الاقتصاد البريطاني سيظل في حالة وهن حتى عام 2024 على الأقل

من المتوقع أن يستغرق الاقتصاد البريطاني حتى عام 2024 للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة، في ظل تباطؤ التوظيف والاستثمار التجاري، حيث تكافح الأسر والشركات مع... 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T13:33+0000

2022-10-09T13:33+0000

2022-10-09T13:33+0000

اقتصاد

بريطانيا

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وقال قادة الأعمال إنه كان هناك انخفاضا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، مع الثقة بين رؤساء الشركات بشأن توقعات النمو التي انهارت إلى أدنى مستوى منذ أعماق أزمة كوفيد، بحسب صحيفة "الغارديان".في تقييم متشائم، قال المحللون في "دويتشه بنك" إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من المقرر أن يستغرق حتى عام 2024 للعودة إلى مستوى ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 قبل اندلاع الوباء، مما يزيد من احتمالية حدوث تقدم اقتصادي محدود بحلول موعد الانتخابات المقبلة.استخدمت رئيسة الوزراء ليز تراس خطابها أمام مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام لتقول إن حكومتها ستعطي الأولوية "للنمو، والنمو، والنمو" بينما تهاجم ما وصفته بـ"التحالف المناهض للنمو" الذي يمكن أن يعيق البلاد.قالت رئيسة الوزراء إنها تريد كسر "دائرة الضرائب المرتفعة- النمو المنخفض" من خلال تقديم ضرائب أقل وإلغاء اللوائح لتشجيع الأسر على الإنفاق والشركات على الاستثمار في اقتصاد المملكة المتحدة.ومع ذلك، فإن الوعد بإعادة تشغيل النمو يأتي في لحظة صعبة، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن الاقتصاد ظل أقل بنسبة 0.2% من مستويات ما قبل "كوفيد" في نهاية يونيو/ حزيران.مع ارتفاع أسعار الطاقة وضعف النمو العالمي، قال بنك إنجلترا إن الاقتصاد قريب من الركود وإنه في طريقه لتحقيق تقدم محدود العام المقبل.وفي تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما، قالت غرف التجارة البريطانية إن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات في دراسة استقصائية شملت 5200 شركة لم تزيد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الماضية.وقالت إن هناك انخفاضا حادا في ثقة الشركات في الربع الماضي، في دراسة أجريت قبل أن تعلن الحكومة عن حزمة دعم الطاقة وخطط الميزانية المصغرة. قالت أربع شركات من كل 10 إنها تعتقد أن ربحيتها ستنخفض في الأشهر الإثنى عشر المقبلة.

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اقتصاد, بريطانيا