https://sputnikarabic.ae/20221009/مرور-13-قطارا-عبر-جسر-القرم-ونقل-نحو-6-آلاف-راكب-1068789995.html

مرور 13 قطارا عبر جسر القرم ونقل نحو 6 آلاف راكب

مرور 13 قطارا عبر جسر القرم ونقل نحو 6 آلاف راكب

أعلنت شركة "GrandService Express" الروسية، خروج جميع القطارات المتأخرة من شبه جزيرة القرم بسبب الحادث، الذي استهدف جسر القرم. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T09:32+0000

2022-10-09T09:32+0000

2022-10-09T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

انفجار ضخم

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وقالت الخدمة الصحفية للشركة في بيان، اليوم الأحد: "منذ استئناف حركة المرور عبر الجسر، مرت ثمانية قطارات إلى شبه جزيرة القرم (بما في ذلك ثلاثة قطارات أنابا-سيمفيروبول) وخمسة من شبه جزيرة القرم. وتم نقل نحو ستة آلاف راكب".وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم الروسية مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق أمس إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.كما أشارت وزارة النقل الروسية في وقت سابق من اليوم، إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, انفجار ضخم