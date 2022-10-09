https://sputnikarabic.ae/20221009/مسؤول-إيراني-يتهم-أمريكا-وإسرائيل-بإدارة-غرفة-عمليات-الشغب-في-بلاده-1068803236.html
مسؤول إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بإدارة "غرفة عمليات الشغب" في بلاده
مسؤول إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بإدارة "غرفة عمليات الشغب" في بلاده
اتهم نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن مجيد مير أحمدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما بـ"إدارة غرفة عمليات الشغب" في بلاده. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T15:25+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال أحمدي، إن "الأعداء نزلوا إلى الميدان بشكل غير مسبوق بكل طاقاتهم، علانية وخفية، ولا يتورع أعداؤنا عن إعلان أنهم استخدموا كل قدراتهم المالية والإعلامية لزعزعة استقرار إيران"، وفق تعبيره.وأكد أحمدي أنه من الآن فصاعدا، لن يتم الإفراج عن المعتقلين في مكان أحداث الشغب حتى المحاكمة، وستعقد محاكماتهم بسرعة وستصدر بحقهم أحكام رادعة وحاسمة للغاية.وأوضح أن العناصر الذين يزعزعون الأمن يحاولون تنفيذ ما يخطط له أعداء الشعب، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معهم بحسم.وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الطب-الشرعي-الإيراني-يحدد-سبب-وفاة-مهسا-أميني-1068728524.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول إيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بإدارة "غرفة عمليات الشغب" في بلاده
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اتهم نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن مجيد مير أحمدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما بـ"إدارة غرفة عمليات الشغب" في بلاده.
وحسب وكالة أنباء فارس، قال
أحمدي، إن "الأعداء نزلوا إلى الميدان بشكل غير مسبوق بكل طاقاتهم، علانية وخفية، ولا يتورع أعداؤنا عن إعلان أنهم استخدموا كل قدراتهم المالية والإعلامية لزعزعة استقرار إيران"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه "في أعمال الشغب الأخيرة كانت غرفة الحرب وقيادة المشهد في أيدي أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما"، حسب وصفه.
وأكد أحمدي أنه من الآن فصاعدا، لن يتم الإفراج عن المعتقلين في مكان أحداث الشغب حتى المحاكمة، وستعقد محاكماتهم بسرعة وستصدر بحقهم أحكام رادعة وحاسمة للغاية.
وأوضح أن العناصر الذين يزعزعون الأمن يحاولون تنفيذ ما يخطط له أعداء الشعب، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معهم بحسم.
وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني
اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.