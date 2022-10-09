https://sputnikarabic.ae/20221009/مصرع-أم-وأطفالها-الثمانية-بانهيار-منزل-في-باكستان-1068794737.html
مصرع أم وأطفالها الثمانية بانهيار منزل في باكستان
مصرع أم وأطفالها الثمانية بانهيار منزل في باكستان
انهار سقف منزل مصنوع من الطين والخشب في شمال باكستان في وقت مبكر الأحد، ما أسفر عن مصرع أم وأطفالها الثمانية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T11:48+0000
2022-10-09T11:48+0000
2022-10-09T11:48+0000
باكستان
منزل
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وقال ضابط الشرطة، امتياز خان، إن الحادث الذي وقع في بلدة شيلاس بمنطقة جيلجيت بالتستان أودى بحياة أربع بنات وأربعة أبناء لنادل في مطعم وزوجته.وأوضح خان أن الأب كان في العمل حينما وقع حادث انهيار سقف المنزل.واندفع الجيران إلى موقع الحادث عندما سمعوا صوت ارتطام السقف لكن جهود إنقاذ الأسرة لم تفلح.وذكرت الشرطة أن الأشقاء الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.وتشيع مثل هذه الحوادث في باكستان حيث يندر مرعاة معايير السلامة ويعيش الكثيرون في بنايات سيئة الإنشاء بسبب نقص الموارد المالية.
https://sputnikarabic.ae/20200909/بيان-وفاة-103-شخصا-وانهيار-70-ألف-منزل-حصيلة-فيضانات-السودان-المدمرة-1046488520.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, منزل
مصرع أم وأطفالها الثمانية بانهيار منزل في باكستان
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انهار سقف منزل مصنوع من الطين والخشب في شمال باكستان في وقت مبكر الأحد، ما أسفر عن مصرع أم وأطفالها الثمانية.
وقال ضابط الشرطة، امتياز خان، إن الحادث الذي وقع في بلدة شيلاس بمنطقة جيلجيت بالتستان أودى بحياة أربع بنات وأربعة أبناء لنادل في مطعم وزوجته.
وأوضح خان أن الأب كان في العمل حينما وقع حادث انهيار سقف
المنزل.
واندفع الجيران إلى موقع الحادث عندما سمعوا صوت ارتطام السقف لكن جهود إنقاذ الأسرة لم تفلح.
وذكرت الشرطة أن الأشقاء الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.
وتشيع مثل هذه الحوادث في باكستان حيث يندر مرعاة معايير السلامة ويعيش الكثيرون في بنايات سيئة الإنشاء بسبب نقص الموارد المالية.