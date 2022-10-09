https://sputnikarabic.ae/20221009/مقتل-عنصرين-من-الأمن-الإيراني-خلال-الاحتجاجات-1068790198.html
مقتل عنصرين من الأمن الإيراني خلال الاحتجاجات
مقتل عنصرين من الأمن الإيراني خلال الاحتجاجات
قتل اثنان من قوات الأمن الإيرانية، يوم السبت، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني في أواخر الشهر الماضي بعد إلقاء القبض عليها. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:44+0000
2022-10-09T09:44+0000
2022-10-09T09:44+0000
أخبار إيران
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ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية رسمية اليوم الأحد، أن عنصرا من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني قتل ليلة السبت بعد أن عانى من إصابة خطيرة في الرأس في أعقاب هجوم مسلح لحشد من المحتجين في جنوب طهران.وأضافت أن عضوا بالحرس الثوري قتل أيضا يوم السبت أثناء احتجاجات في سنندج عاصمة محافظة كردستان التي تنحدر منها أميني.وبذلك يرتفع عدد القتلى قوات الأمن خلال أكثر من 3 أسابيع من الاحتجاجات إلى 14 قتيلا، بحسب وسائل إعلام محلية.وكانت وكالة "فارس" قد ذكرت في 27 سبتمبر/ أيلول أن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات وهو العدد الذي لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.واشتعل الغضب في البلاد إثر وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.وتشهد الاحتجاجات مهاجمة ضباط الأمن، وأعمال تخريب ضد الممتلكات العامة، وكذلك سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20221009/رؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-الأعداء-يعتبرون-طهران-الموحدة-والقوية-تهديدا-لهم-1068786056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
مقتل عنصرين من الأمن الإيراني خلال الاحتجاجات
تابعنا عبر
قتل اثنان من قوات الأمن الإيرانية، يوم السبت، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني في أواخر الشهر الماضي بعد إلقاء القبض عليها.
ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية رسمية اليوم الأحد، أن عنصرا من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني قتل ليلة السبت بعد أن عانى من إصابة خطيرة في الرأس في أعقاب هجوم مسلح لحشد من المحتجين في جنوب طهران.
وأضافت أن عضوا بالحرس الثوري قتل أيضا يوم السبت أثناء احتجاجات في سنندج
عاصمة محافظة كردستان التي تنحدر منها أميني.
وبذلك يرتفع عدد القتلى قوات الأمن خلال أكثر من 3 أسابيع من الاحتجاجات إلى 14 قتيلا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت وكالة "فارس" قد ذكرت في 27 سبتمبر/ أيلول أن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات وهو العدد الذي لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.
واشتعل الغضب في البلاد إثر وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.
وتشهد الاحتجاجات مهاجمة ضباط الأمن، وأعمال تخريب ضد الممتلكات العامة، وكذلك سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة.